A mers la cumpărături în Vivo Mall din Baia Mare, doar că i s-a „lipit” de mâini un obiect vestimentar scump. Acum e căutată de poliţişti şi de administratorii magazinului.

“Frumusica hoata noastra! Ne ajutati sa o gasim? Vrem s-o intrebam daca ii este buna blana, sa n-o stranga peste piept ca am putea sa i-o schimbam cu alta sau cu ceva bratari la manute! Ajutati-ne sa o gasim”, au postat administratorii magazinului din Vivo Mall din Baia Mare.

Ieri, 18 martie, la ora 19.58, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul că în jurul orei 19.00, o femeie a sustras de pe un manechin un obiect vestimentar în valoare de 1.800 de lei.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.