O comparatie deplasata de la coleg la coleg!

Daca nu ati fi sef la ADI deseuri si consilier judetean cum ar reactiona Romeo Dobocan la modul de gestiune a gunoaielor?

Ma plictiseam si eu de mine la cat am comentat la incompetenta celor de la cj Maramures si ADI deseuri! Oameni fara competente, niste finctionarasi fara gust si miros, inodori si insipizi au luat cei mai prosti consultanti si au inceput minciunile fata de maramureseni!

Ca sa isi cumpere un contestatar, si vorbesc aici de Romeo Dobocan, cu bani publici, Ionel Bogdan crede ca a rezolvat problema! Nimic mai gresit! Ca de la coleg la coleg, draga Romeo, a blocat sistemul de management a deseurilor si ADI deseuri cu un incompetent! Punct!

Am tot asteptat ca problema Farcasa, cui al lui Pepelea de la Mircea Man incoace, sa o rezolve Ionel Bogdan! Dupa un an de cand e presedinte al cj Maramures nu a realizat nimic! Doar blocaje la nivel de institutie si a proiectelor! Eventual va realiza taierea panglicilor la proiectelor PSD!

Revenind la confratele de breasla Romeo Dobocan, un fel de Rares Bogdan al Maramuresului. Draga Romeo! Daca nu ati fi director pus de Ionel Bogdan si sistemul politic ticalosit la ADI deseuri Maramures si daca nu ati fi consilier judetean cum ati reactiona? Ce ar scrie Romeo Dobocan despre incompetenta reprezentantilor cj Maramures? Chiar credeti in visele de rezolvare ale lui Ionel Bogdan?

Anul 2023 e decisiv pentru SMID Maramures de la dealul Urniturii! Daca nu va fi finalizat va fi vai pentru noi! Spun ca devine din ce in ce mai clar ca ajungem la esec!

Parerea mea este ca trebuie resetat totul! Cu toate riscurile! Dar cine sunt eu sa emit judecati de valoare?

Sa fie primit!

Radu Tolas