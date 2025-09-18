Fapta de înșelăciune, constă în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust. Conform Codului Penal, înșelăciunea se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

La data de 17 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la alte două fapte de înșelăciune informatică.

În primul dintre cele două cazuri, s-a stabilit faptul că o femeie din Baia Mare ar fi fost indusă în eroare de persoane necunoscute,care i-ar fi prezentat faptul că ar fi câștigat 200.000 euro.Pentru a intra în posesia banilor, femeii i s-a solicitat să achite taxele de transport prin curier, în valoare de 150 euro. Persoana vătămată ar fi transmis 750 lei în contul bancar comunicat de persoanele necunoscute, însă nu a mai intrat în posesia banilor, fiind astfel prejudiciată.

Tot în cursul zilei de ieri, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș s-a prezentat un bărbat care a sesizat faptul că în decursul mai multor zile, persoane necunoscute i-ar fi prezentat oportunități de a obține câștiguri substanțiale ca urmare a unor investiții.

Crezând că aceasta este o modalitate eficientă și rapidă de a câștiga, bărbatul ar fi depus în mod repetat, într-un cont bancar indicat, peste 13.000 de lei.

În ambele cazuri, polițiștii efectuează cercetări pentru identificarea autorilor, recuperarea prejudiciilor și tragerea la răspundere a acestora pentru faptele comise.