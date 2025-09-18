La data de 17 septembrie a.c., polițiștii din Baia Mare au observat un bărbat care se deplasa cu bicicleta pe b-dul Traian, printre autovehicule, fără a avea mâinile pe ghidon.

Pentru prevenirea unei tragedii, polițiștii l-au scos din circulație, iar în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat concentrația de 0.87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au aplicat măsurile legale prevăzute de O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, bărbatul fiind sancționat contravențional cu amendă.

Conducătorilor de biciclete le este interzis :

 Să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără a fi dotați cu echipament corespunzător

 Să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic

 Să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflat într-un autovehicul

 Să circule în timp ce se află sub influența băuturilor alcoolice

 Să circule fără a deține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale

 Să învețe să conducă bicicleta pe drumurile intens circulate

Polițiștii maramureșeni, în teren pentru siguranța traficului: campania europeană ROADPOL Safety Days

Polițiștii rutieri din Maramureș desfășoară, în perioada 16 – 22 septembrie, acțiuni zilnice pe șoselele din județ, alăturându-se statelor membre UE în cadrul campaniei internaționale ROADPOL Safety Days.

Obiectivul proiectului este ca ziua de 18 septembrie 2025 să fie una fără victime decedate în accidente rutiere.

Acțiunile polițiștilor vizează în special protejarea celor mai vulnerabili participanți la trafic – copii, pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice – dar și prevenirea altor abateri care pot duce la tragedii.

TREI ACȚIUNI DE VERIFICARE ȘI CONTROL PE DRUMUL PUBLIC, ORGANIZATE IERI DE POLIȚIȘTII DIN SIGHETU MARMAȚIEI, BAIA SPRIE ȘI GROȘI

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș acționează în permanență pe drumurile publice pentru a preveni săvârșirea faptelor ilegale de către conducătorii de vehicule.

Pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au acționat la data de 17 septembrie a.c., între orele 13.00-15.00 pe raza municipiului Sighetu Marmației.

Polițiștii au legitimat 72 de persoane și au oprit pentru a verifica 52 de autovehicule.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, nouă dintre acestea pentru nerespectarea prevederilor O…