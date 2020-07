Doi vicepreședinți ai USR Alba și-au anunțat demisia din partid. Adrian Chivoiu și Cristi Câmpean au anunțat că renunță la calitatea de membri USR, acuzând că filiala din Alba Iulia alături de unele persoane din cadrul Biroului Județean ”s-au evidențiat prin dictatură, abuzuri, cenzură și minciuni”, notează ziarulunirea.ro.

„Demisionăm din USR pentru că vrem să trăim cu conștiința demnă! Am intrat în acest partid atrași de faptul că se promitea reformarea clasei politice și că politica se va face „altfel”. Am respectat principiile fondatoare ale partidului și am încercat să le apărăm ori de câte ori interesele oportuniștilor le amenințau. Am încercat să arătăm adevărul, iar din acest motiv am fost descurajați constant și, cu toate acestea, am dorit să ne păstrăm echilibrul dovadă fiind faptul că pe numele nostru nu s-au aplicat sancțiuni disciplinare.

Din păcate, Filiala USR Alba Iulia laolaltă cu unii dintre membrii Biroului Județean s-au evidențiat prin dictatură, abuzuri, cenzură și minciuni.

În timp ce în democrația din SUA republicanii lui Bush s-au decis să-l susțină în alegerile prezidențiale pe democratul Biden, fără să considere nimeni că prejudiciază imaginea partidului, în democrația din USR Alba cine nu „pupă” dosurile „apropiaților” lui Barna este suspendat”, au transmis cei doi vicepreședinți demisionari, potrivit sursei citate.

”Se pare că gașca care conduce filiala locală din municipiul reședință de județ nu a mai suportat criticile obiective ale dlui. Cristi Câmpean și l-au suspendat, împreună cu alți 11 membri, într-o ședință secretă, pe motiv că are întârzieri la plata cotizației, cu toate că o decizie a Biroului Național amână suspendarea membrilor pe acest considerent până în luna august, din cauza celor două luni de stare de urgență, provocând, astfel, un abuz.

De asemenea, imediat după suspendarea acestuia i-au fost șterse de pe grupul de comunicare postările critice. După ce alți membri au cerut explicații pentru această nedreptate, cei din biroul local au început să se încurce în declarații, unii susținând în continuare abuzul, iar alții motivând că nu a existat nicio suspendare. Deoarece abuzul acestora persistă și am fost suspendați de pe grupurile de comunicare interne, alegem să le facem cunoscută demisia noastră prin intermediul presei, prilej cu care transmitem cetățenilor că politica „altfel” făcută de USR Alba este exact la fel ca la celelalte partide.

În ultima perioadă au părăsit partidul dezgustați: Sorin Trif – președintele USR Câmpeni împreună cu mai mult de jumătate dinte membrii filialei, Marius Mateiu – fostul președinte USR Abrud, Cătălin Cacovean – fost vicepreședinte USR Alba, președintele fondator al USR Aiud și mulți alți membri anonimi. De fapt, 70% dintre membrii filialei din Alba Iulia nu au o vechime mai mare de 1 an și tot leadership-ul filialei se învârte în jurul unor oameni mediocri și îndoielnici. (…) Stimați alegători, părăsim partidul dezgustați de practicile filialei din Alba Iulia, dar și cu optimism că filiale precum cele din: Ocna Mureș, Unirea, Sebeș, Vințu, Zlatna, Cugir, Blaj sau membri cu coloană vertebrală de pretutindeni vor putea reforma pe viitor acest partid”, se mai arată în mesajul celor doi.

Șir de demisii din partid

Plecarea acestora din partid se înscrie în lungul șir de demisii anunțate în ultima vreme de diverși membri USR. Astfel, în urmă cu două săptămâni liderul USR Câmpeni a demisionat, nu înainte de a-i numi „jigodii” pe aliații de la PLUS. Anterior, și-a anunțat demisia din postul de vicepreședinte Raluca Amariei, cea care a pus bazele USR Alba.

Pe lista demisionarilor figurează și numele lui Sorin Trif – președintele USR Câmpeni, alături de mai mult de jumătate dintre membrii filialei, Marius Mateiu, fost președinte USR Abrud, Cătălin Cacovean, fost vicepreședinte USR Alba, președintele fondator al USR Aiud și mulți alți membri. Totodată, pe 11 iulie, zece membrii ai organizației de tineret a USR au intrat în PSD Botoșani.