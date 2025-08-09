Duminică, 10 august, a 9-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos” și de corul parohial.

Duminică, 10 august, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului va binecuvânta pictura bisericii Parohiei Ortodoxe Culciu Mare, Protopopiatul Satu Mare, după care va săvârși Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.