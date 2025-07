Realitatea PLUS a prezentat motivarea Curții de Apel București în dosarul de corupție în care a fost condamnată Angela Burlacu, fost inspector ANAF.

Documentul oficial dezvăluie că actualul vicepremier Dragoș Anastasiu, numit în funcție de Ilie Bolojan, a fost martor în dosar și a recunoscut că a semnat un contract fictiv care a mascat o mită oferită către funcționara ANAF. Instanța constată explicit că Anastasiu a dat mită în formă continuată.

În fața instanței, Dragoș Anastasiu a declarat că, în urma unui control fiscal desfășurat asupra uneia dintre firmele sale, a fost abordat de Angela Burlacu, inspector ANAF, care i-a comunicat că documentele privind statele de plată prezentau nereguli grave.

Aceasta i-a sugerat să încheie un contract cu o firmă indicată de ea pentru „remedierea” deficiențelor și a dat de înțeles că, în acest fel, controlul se va încheia rapid și favorabil, inclusiv cu rambursarea TVA. Suma vehiculată: aproximativ 2.000 de euro pe lună.

Anastasiu a declarat în instanță că a perceput propunerea ca pe un șantaj, dar și ca pe o formă de protecție. A acceptat încheierea contractului din teama că altfel va fi declanșată o anchetă penală, ceea ce ar fi dus la intrarea în insolvență a firmei și concedierea personalului.

Instanța notează clar că declarațiile vicepremierului și ale celorlalți martori „dovedesc că inculpata Burlacu Angela Georgeta a pretins sume de bani sub forma unor prestații periodice în baza unui contract, în scopul îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu”. Banii plătiți de firmele din grupul Eurolines, controlate de Anastasiu, au fost considerați de judecători drept mită.

Potrivit documentului judiciar, contractul încheiat la insistențele inspectoarei a fost fictiv. Anastasiu însuși a recunoscut că „cineva doar a mimat că încearcă să facă ceva, practic nu am avut niciun beneficiu”. Tot el a recunoscut că înțelegerea era ca, în schimbul banilor, controalele ANAF să fie favorabile.

Judecătorii mai arată că prezența membrilor familiei inculpatei în sediile firmelor din grupul Eurolines a avut ca unic scop justificarea foloaselor materiale cerute de Burlacu. Între 2009 și 2017, aceasta a primit în total peste 784.000 de lei (aproximativ 170.000 de euro) sub formă de plăți și pachete turistice, unele dintre acestea fiind înregistrate în numele ei, dar folosite de prieteni și membri ai familiei.

Instanța consideră „ridicolă” ideea că aceste plăți au reprezentat onorarii pentru activități reale de resurse umane. În plus, vicepremierul Anastasiu a fost informat, periodic, de colaboratoarea sa despre beneficiile de care se bucura inspectoarea ANAF, fără a opri plățile.

Încercările de a masca mita sub forma unor prestații contractuale sau de sponsorizare au fost demontate de instanță, care constată că nu a existat niciun contract de sponsorizare, așa cum se întâmpla în alte cazuri gestionate de Eurolines.

Judecătorii Curții de Apel București: Dragoș Anastasiu a dat șpagă

„Curtea constată că martorul Anastasiu Dragoș Michael, alături de martorul Băciucu Cristian, au agreat propunerea inculpatei de încheiere a contractului fictiv. Suma totală plătită în baza acestuia a fost de 218.582,44 lei. Aceasta a fost doar o parte a mitei, care a continuat ulterior și sub forma pachetelor turistice achitate de firmă pentru inculpată”, se arată în motivare.

De asemenea, instanța a respins ideea că aceste avantaje materiale ar fi fost oferite ca ajutor pentru fiul inculpatei, invocând disproporția evidentă între sumele cheltuite (aprox. 150.000 euro) și tratamentele medicale invocate (aprox. 6.000 euro).