Trafic rutier in conditii de iarna. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gasete depusa pe partea carosabila a DN18 la Viseu de Sus, pe DN17C, Dealul Stefanitei si DN18B, Dealul Pietris. Pe DN18, in Pasul Prislop, stratul de zapada framantata masoara pana la 2 cm. Celelalte sectoare de drumuri publice au partea carosabila curata si umeda.

Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 18 utilaje si s-au imprastiat 239 tone de material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a actionat cu 32 de utilaje si s-au raspandit 290 tone de material antiderapant.

Cerul este acoperit. Fulguieste la Viseu de Sus, Borsa si Targu Lapus. Vizibilitatea este redusa de ceata pe DN18, in Pasul Prislop, sub 100 de metri, intre km 156 si km 181. Vantul prezinta intensificari temporare in zona de munte, cu viteze la rafala de pana la 40 km/h.

Stratul de zapada masura pana la 30 cm la statia meteo Iezer, 21 cm in Poiana Borsa, 14 cm la Cavnic, 13 cm in Pasul Gutai, 11 cm la Baiut si Targu Lapus, 9 cm in Baia Mare, 2 cm la Ocna Sugatag.

Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Vaser, Ruscova, Cisla, Viseu, Mara si Cavnic. Curg sloiuri de gheata pe raurile Iza, Viseu, Lapus si Cavnic. Nu au fost semnalate probleme pe cursurile de apa in judet.

Drumarii au intervenit pe drumul județean 187 abia astăzi dimineață. Întreaga noapte a nins fără încetare pe Valea Ruscovei

Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se desfasoara in conditii de siguranta. Vremea se va raci fata de ziua precedenta.

Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre 0 si 2 grade, iar cele minime intre -3 grade si -1 grad. Cerul va fi noros, iar local va ninge slab. In zona inalta de munte precipitatiile vor fi sub forma de ninsoare. Vantul va prezenta intensificari in zona inalta de munte, unde va viscoli ninsoarea si spulbera zapada.