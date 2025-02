Nikoletta Papp, medaliată cu bronz la Campionatul European de handbal din decembrie, a semnat cu echipa noastră!

Suntem încântați să anunțăm că Nikoletta Papp, un inter dreapta de mare valoare, se alătură echipei noastre începând cu acest sezon!

Cu o medalie de bronz obținută alături de naționala Ungariei la Campionatul European din 2024, Nikoletta aduce un plus de experiență, determinare și valoare echipei Minaur.

Noua jucatoare a echipei noastre a mai evoluat la echipe importante din Ungaria precum Győri Audi ETO KC, Mosonmagyaróvári KC SE, Érd NK sau Siófok KC, echipe alături de care a participat aproape în fiecare sezon în cupele europene.

Bună tuturor! Sunt foarte fericită că am posibilitatea de a mă alătura echipei Minaur Baia Mare. Îmi doresc să luptăm împreună pentru un loc pe podium la finalul campionatului și să obținem o medalie.” a declarat Nikoletta.

Îi urăm mult succes și suntem nerăbdători să o vedem în acțiune sub culorile clublui nostru!