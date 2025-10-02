La data de 1 octombrie a.c., în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din Sighetu Marmației au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 47 de ani, care conducea un autoturism pe strada Lazu Baciului din localitatea Sighetu Marmației, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de întoarcere și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 30 de ani.

În urma coliziunii a rezultat rănirea tinerei, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.