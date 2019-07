Dincolo de a se uita la TV să vadă ce mai reușesc jurnaliștii să scoată la lumină din interiorul anchetei, oamenii politici, Academia Română, specialiștii reali din toate instituțiile publice sau din zona privată s-ar stânge laolaltă și ar spune: STOP! Am ajuns prea jos! Haideți să schimbăm totul, de la zero! Avem guvern îndărătnic? Președinte impasibil? Punem presiune pe ei, ne mișcăm în Parlament, căci avem în mod evident tot sprijinul populației terifiate de incompetența și complicitățile instituțiilor plătite să o apere.

Ați văzut vreo propunere concretă în sensul ăsta? Nu!

Păi, așa, după ce șeful poliției române a fost demis din funcție, fiind recompensat cu altă funcție de conducere, după ce probabil și semianalfabeții de la Caracal și Slatina vor fi mutați dintr-un loc în altul, ce-am rezolvat? Tot cu ei ne vom întâlni, în alte situații. Și ca ei sunt mulți în poliție, în STS, în parchete.

Ministerul de Interne e praf și pulbere. Am mai scris zilele astea, nu repet. Cineva cu carte trebuie să schimbe lucrurile, nu să așteptăm ceva de la Guvernul dovedit de atâtea ori sub orice competență sau de la noul instalat ministru, care în plină revoltă a întregii țări găsește de cuviință să-și numească o consilieră care nu are nicio legătură cu MAI, ci doar cu prieteniile sau datoriile sale private. Inadmisibil!

Școlile de ofițeri și subofițeri

E nevoie ca școlarizarea MAI să revină la calitatea pe care o avea cu 20-25 de ani în urmă, înainte de a fi contaminată de Oprea și acoliții săi, care nu au urmărit decât deprofesionalizarea ofițerimii pentru a-și face ei loc prin funcții înalte și bine plătite, ba chiar și universitare, că dă bine la CV. Academia de Poliție trebuie readusă la structura de facultate de drept de patru ani, care să pregătească ofițerii, indiferent de specializarea ulterioară. Așa, probabil că polițiștii nu vor mai sta să se uite ca vițeii la poarta nouă dacă pot sau nu să salveze viața unui om, fără mandat. Academia de Poliție trebuie să aibă profesori de drept la catedre, cu reputație neștirbită, nu doctori făcuți de Oprea la Ordine Publică, absolvenți de facultăți obscure și aduși în MAI, de către toți miniștrii, pe criterii de nimeni știute. În 2 ani, școlile de subofițeri pot pregăti tineri cu bacalaureat admiși pe bază de concurs, adică să știe măcar să se exprime corect și coerent în limba română și să renunțe la selecția lor din surse externe, din prieteniile și combinațiile oamenilor politici din toate partidele și din toate județele. Cine predă la școlile de subofițeri, cine examinează acești viitori subofițeri? De asemenea, ar trebui foarte atent restructurate școlile.

Poliția de proximitate

E clar că nu funcționează. Polițiștii de proximitate sunt îngropați în hârtii, birocrația nemailăsându-le timp să-și cunoască teritoriul de care răspund. Poate ar fi cazul să renunțăm la acest sistem și să revenim la sectoriști. Desigur, ar însemna angajați mai mulți în sistem, dar trebuie să vedem ce alegem: să ne fie uciși copiii pentru că avem polițiști nepregătiți, puțini și indolenți care plimbă hârtii sau să plătim polițiști care să cunoască tot ce mișcă în zonele de care răspund? Poliția locală pe ce consumă bugete? Doar pe plimbări prin parcuri și pe uniforme? Poate că ar trebui folosiți și ei măcar să strângă informații, pe care apoi să le prelucreze unii cu carte.

Serviciul 112

Ar trebui să știm pe ce s-au dus banii mulți înghițiți până acum, cum au fost gândite procedurile și de ce nu funcționează. E, totuși, un serviciu public. Să nu se mai considere dl Arafat nemuritor și de neînlocuit la orice critică ce-i este adusă. După cazul de la Caracal, cred că este absolut obligatoriu să ni se spună dacă există prevăzut în proceduri ca operatorul să sune înapoi de 9 ori o victimă care anunță că este sechestrată, bătută și violată și care spune clar că nu mai poate vorbi pentru că bruta se întoarce. Ar trebui, de asemenea, decis ca în relația cu serviciul 112, indiferent că apelurile sunt direcționate către ambulanță, pompieri sau poliție, să fie stabilite doar anumite cadre, cu experiență de teren, cu studii superioare și cu pregătire psihologică, nu analfabeți funcțional, precum se dovedesc a fi polițiștii de la Olt. Vă amintesc și de apelurile 112 care ne-au îngrozit în cazul Colectiv, când pompierii cereau zeci de detalii cu privire la numărul victimelor, când apelanții 112, îngroziți, spuneau că sunt zeci de persoane în clubul în flăcări și că nu se poate estima numărul lor.

Dacă ne mulțumim cu a susține pe unii sau pe alții, că ne sunt nouă simpatici sau că nu vrem să părem că suntem de cealaltă parte a baricadei, nu rezolvăm nimic. Declarațiile politice valorează exact cât scuzele penibile ale autorităților că nu au dotări sau că nu au legi. Adică zero barat!

