Municipiul Baia Mare se află și astăzi, 1 decembrie 2020, în carantină. Pandemia a impus numeroase restricții în toată țara, autoritățile mândrindu-se zi de zi cu cuantumul amenzilor pe care le împart cetățenilor care nu le respectă. Doar în Maramureș, în decursul unei singure zile, s-au dat un număr total de 206 sancțiuni contravenționale în valoare de 29.500 de lei, dintre care o parte reprezintă sumele imputate celor care nu au respectat măsurile impuse de carantină în Baia Mare.

În timp ce băimărenii sunt îndemnați să stea cât mai mult în siguranța casei lor și să iasă strict pentru urgențe, autoritățile județene dau dovadă de moralitate dublă, cum de altfel dau dovadă și autoritățile naționale. Au găsit o cale pentru a organiza, cu același mare fast ca în anii trecuți, manifestările de Ziua Națională a României. Guvernul a dat o Hotărâre, este vorba de HG nr. 967/2020, prin care:

“se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României în municipiul București, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum și în municipiile reședință de județ, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului și cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul delimitat în care se desfășoară ceremonia;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil, precum și delimitarea prin semne vizibile a perimetrului;

d) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2;

e) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară ceremonia;

f) durata ceremoniei este de maximum o oră;”

Poate cel mai revoltător aspect al acestei situații este faptul că manifestările s-au desfășurat fără ca publicul să aibă acces la acestea, deși când vorbim despre Ziua Națională a României vorbim despre ziua ziua poporului, ziua tuturor românilor și nu a politicienilor și funcționarilor publici care vremelnic ocupă funcții publice și care au participat la eveniment doar pentru a se mândri pe rețelele de socializare cât de patrioți sunt.

Cu riscul ca unii să mă acuze că nu aș fi patrioată și că nu înțeleg necesitatea unor astfel de manifestări, subliniez faptul că moralitatea dublă a autorităților deranjează în acest caz, nu ceremonia în sine. La fel cum autoritățile au avut de respectat măsuri de distanțare la acest eveniment, puteau să le respecte și cetățenii. Ori suntem români toți și legile sunt implicit pentru toți, ori ne asumăm o dată pentru totdeauna că suntem țara unde logica nu mai există în deciziile guvernanților. Oricum, oricât de patrioți am fi, nu cred că s-ar fi supărat cineva pe noi dacă anul acesta ne mulțumeam doar cu depunerea unor coroane. fără fanfară și parada politicienilor. Așa, din respect pentru toți românii care în ultimul an și-au pierdut locul de muncă, oameni dragi care au murit din cauza noului coronavirus, din respect pentru cei care fac eforturi pentru a-și întreține familiile în această perioadă critică, stând în casă mai mult pentru a ține sub control numărul infectărilor.

O țară frumoasă România. Păcat că e condusă de decenii întregi de tot felul de oameni cu moralitate îndoielnică. La mulți ani, români! La mulți ani, România!

Preluare ActualMM / Annamaria Somay