„Veniți, îndrăzniți, rămâneți!”: acestea au fost cele trei îndemnuri adresate de PS Virgil Bercea celor aproximativ 2000 de tineri români prezenți astăzi la Medjugorje, la Sfânta Liturghie în limba română celebrată în cadrul pelerinajului național organizat de Oficiul pentru Pastoratia Tineretului din cadrul C.E.R la Mladifest 2026.

Pornind de la tema ediției din acest an – „Ad fontem! – La izvor! În Școala Maicii Domnului” – și de la lecturile Sfintei Liturghii, episcopul i-a invitat pe tineri să redescopere adevăratul Izvor al vieții – pe Cristos –, să aibă curajul de a-L urma fără teamă și să rămână statornici în iubirea Sa.

Unul dintre cele mai puternice momente ale predicii a fost întrebarea inspirată din cuvintele Sfântului Pavel: „Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos? Rețelele sociale? Câți followeri avem? Notele de la examene? Părerile altora despre mine? Bullying-ul? Eșecul?”.

Un mesaj actual și plin de speranță adresat de PS Virgil tinerilor de astăzi: veniți la Izvor, îndrăzniți să trăiți Evanghelia și rămâneți alături de Cristos!