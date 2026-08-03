Peste 33.000 de absolvenți vor participa la sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat, care debutează azi cu evaluarea competențelor. Ministerul Educației a anunțat că probele scrise vor începe din 10 august, iar rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul lunii.

Conform datelor transmise de Ministerul Educației, peste 33.000 de candidați s-au înscris la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din 2026.

Pentru evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (proba A) sunt înscriși peste 5.500 de candidați.

La proba de comunicare orală în limba maternă (proba B) vor participa peste 200 de absolvenți.

În ceea ce privește evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), sunt înscriși peste 5.800 de candidați, iar la proba de competențe digitale (proba D) vor susține examenul peste 5.500 de persoane.

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului se desfășoară în intervalul 3-24 august. Evaluarea competențelor este programată în perioada 3-6 august, iar probele scrise vor avea loc între 10 și 13 august.

Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august, după care candidații vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

La sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. După soluționarea contestațiilor, rata finală de promovare a fost de 76,9%.