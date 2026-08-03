Începând de joi, 30 iulie, EMM a demarat un nou proiect jurnalistic: participarea la ședințele consiliilor locale din fiecare unitate administrativ-teritorială din Maramureș. Scopul este simplu: să arătăm cetățenilor ce se întâmplă cu adevărat în sălile în care sunt luate deciziile care le influențează viața de zi cu zi.

Unele primării aleg transparența și transmit ședințele online. Altele preferă ca dezbaterile să rămână departe de ochii publicului. Tocmai de aceea vom fi prezenți la fiecare ședință importantă, pentru ca oamenii să poată vedea cum își exercită aleșii locali mandatul primit prin vot.

Prima oprire a fost la Consiliul Local Budești, iar ceea ce am constatat ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care este tratată activitatea deliberativă.

În timpul ședinței, nici măcar noțiunea de majoritate necesară pentru adoptarea unui proiect de hotărâre nu părea să fie clară pentru toți cei implicați în procesul de vot. Au existat interpretări diferite privind numărul de voturi necesar pentru aprobarea unui proiect, deși astfel de aspecte reprezintă baza funcționării oricărui consiliu local. Plus că, documentațiile dinaintea votului, au fost aduse după începerea ședinței. Că da! Se poate!

Și mai surprinzătoare au fost discuțiile privind un proiect de hotărâre care a fost votat într-o ședință anterioară, dar care nu a mai fost consemnat în procesul-verbal al acelei ședințe. O asemenea situație ridică întrebări legitime despre modul în care sunt întocmite documentele oficiale și despre rigoarea cu care este tratată evidența actelor administrative.

Administrația publică locală nu poate funcționa după interpretări de moment, amintiri sau aproximări. Consiliul local este instituția care adoptă hotărâri cu efect juridic asupra întregii comunități, iar fiecare vot, fiecare proces-verbal și fiecare procedură trebuie să respecte legea și să inspire încredere, nu confuzie.

Conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, anularea unui astfel de act se poate realiza doar de către instanța de contencios administrativ, în urma parcurgerii procedurilor prevăzute de lege. Cu toate acestea, respectarea procedurilor încă din faza adoptării hotărârilor ar trebui să fie regula, nu excepția.

Dacă într-o singură ședință apar neclarități privind majoritatea necesară adoptării proiectelor și există discuții despre hotărâri care nu se regăsesc în procesele-verbale, atunci cetățenii au toate motivele să urmărească mai atent activitatea celor pe care i-au ales să le reprezinte interesele.