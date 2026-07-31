Credincioșii din România vor putea urmări în direct unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tinerilor catolici din întreaga lume. Festivalul Internațional al Tinerilor de la Medjugorje (Mladifest) va fi transmis integral de Radio Maria România și Maria TV, în perioada 1–5 august.

Ajuns la o nouă ediție, festivalul reunește anual zeci de mii de tineri, preoți, călugări și pelerini din numeroase țări, care participă împreună la cinci zile de rugăciune, cateheze, mărturii de credință, momente de reflecție și celebrarea Sfintei Liturghii.

Transmisiunile oferite de Radio Maria și Maria TV le vor permite și celor care nu pot ajunge la Medjugorje să ia parte, din propriile case, la atmosfera de rugăciune și comuniune care caracterizează acest eveniment internațional.

Pe parcursul celor cinci zile, telespectatorii și ascultătorii vor putea urmări principalele momente din programul festivalului, inclusiv celebrările liturgice, adorațiile euharistice, procesiunile și conferințele susținute de invitați din întreaga lume.

Festivalul Tinerilor de la Medjugorje este considerat unul dintre cele mai importante evenimente spirituale dedicate noii generații, promovând valorile credinței, păcii, speranței și solidarității.