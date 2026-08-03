Primăria Comunei Suciu de Sus, în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș și partenerii săi – Asociația Crescătorilor de Bivoli și Asociația Salvați Bivolul – organizează cea de-a III-a ediție a Festivalului Bivolului, un eveniment dedicat promovării și susținerii creșterii bivolilor, una dintre cele mai valoroase tradiții zootehnice din zonă.

Festivalul va avea loc în Suciu de Jos, localitatea din comună care reunește cel mai mare număr de crescători de bivoli, fiind un simbol al acestei îndeletniciri transmise din generație în generație.

Prin organizarea acestui eveniment, autoritățile locale își propun să atragă atenția asupra situației dificile cu care se confruntă sectorul creșterii bivolilor, marcat de o scădere accentuată a efectivelor. Organizatorii consideră că este nevoie de măsuri urgente din partea autorităților centrale pentru sprijinirea crescătorilor și pentru conservarea acestei resurse importante din patrimoniul agricol și cultural al României.

Festivalul va reuni crescători, producători locali, reprezentanți ai instituțiilor și vizitatori interesați de tradițiile maramureșene, oferind un prilej de dialog și promovare a produselor obținute din lapte de bivoliță, precum și a importanței economice și culturale a acestui sector.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la Festivalul Bivolului și să se alăture demersurilor de conștientizare privind necesitatea protejării și revitalizării creșterii bivolilor în România.