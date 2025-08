💫 TU poți fi următoarea regină a Maramureșului! 💫

După o absență de câțiva ani, concursul Miss Maramureș revine în forță, aducând în prim-plan frumusețea, eleganța și tradiția care definesc acest colț unic de țară.

Imaginea concursului din acest an este Adina Kofă, tânăra din Borșa care a impresionat juriile internaționale și a câștigat titlul de Miss Tourism of the Globe 2023, la Shanghai. Cu o grație autentică și o prezență impecabilă, Adina devine simbolul noii generații de ambasadoare ale Maramureșului.

📍 Preselecțiile se vor desfășura în următoarele localități:

Baia Mare

Vișeu de Jos

Sighetu Marmației

Târgu Lăpuș

Seini

🗓️ Datele exacte pentru fiecare etapă vor fi comunicate în curând.

Fetele interesate se pot înscrie deja completând formularul oficial:

🔗 https://forms.gle/eCFMufB16gtzH3Ex7

📞 Pentru informații suplimentare sau întrebări legate de concurs, organizatorii pot fi contactați la numărul: 0752 499 580.

Concursul Miss Maramureș își propune să descopere și să promoveze tinerele talentate și carismatice ale județului, încurajând totodată păstrarea identității culturale și a portului tradițional.

Parteneri oficiali: Kaira Models

📢 Proiect realizat de Asociația Pentru Dezvoltarea Maramureșului, cu sprijin financiar oferit de Consiliul Județean Maramureș.