Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, vorbește de mai multe zile despre șocul descoperirii unei clădiri care aparține de Ministerul Economiei și pentru care statul nu a încasat niciun ban din chirie timp de 18 ani, deși acolo funcționează birouri.

Văzând campania pe care o face Radu Miruță, fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, a ieșit public și a explicat faptul că el a trimis Corpul de Control la această clădire încă din luna aprilie și în luna iunie a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ca o simplă coincidență, Radu Miruță și Bogdan Ivan sunt în prezent colegi de scaun în Guvern. Pe locurile din jurul mesei de la Palatul Victoria, cei doi stau unul lângă celălalt.

Cum prezenta Radu Miruță „marea descoperire”, care se afla deja pe masa procurorilor:

„Poate ați mai auzit de furat cu sacul, cu remorca sau cu portbagajul…Dar cu clădirea întreagă?! Asta sigur e nouă. Mi s-a spus să nu sparg buba, să-i las si eu cum i-au lăsat și alții până acum. Transmit un singur mesaj: exclus!

Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deține în București o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate. Da, ați citit bine: ZERO lei timp de aproape două decenii in timp ce alții încasau bani frumoși.

Cum a fost posibil? Simplu: pentru că li s-a permis. Vedeți și in video de mai jos. Dar lucrurile nu mai pot continua așa.

Am dispus evacuarea, statul roman va putea utiliza pentru stat o clădire întreagă de birouri, iar Ministerul va încasa chiria, iar șmecherașii nu.”, scria Radu Miruță, în data de 21 iulie.

După 3 zile în care a văzut campania de PR a colegului de guvern, Bogdan Ivan, fost ministru al Economiei, a rupt tăcerea și a explicat că el a sesizat PICCJ încă din data de 2 iunie, deci cu mult înainte ca Radu Miruță să fi făcut infama descoperire.

„În data de 2 iunie, în calitate de Ministru al Economiei, am sesizat Parchetul de pe lângă ICCJ cu privire la situația aberantă de la imobilul de pe Șoseaua Olteniței.

Cronologia faptelor:

– Martie 2025 – am primit Raportul Curții de Conturi, care a semnalat nereguli grave;

– Aprilie 2025 – am trimis Corpul de Control al Ministrului la fața locului;

– Iunie 2025 – odată cu finalizarea Raportului de control, am dispus, în data de 2 iunie, sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Acțiunile administrative clare rezolvă problemele. Iar eu am aplicat astfel de decizii, în mod concret.

Deși Ministerul Economiei a solicitat evacuarea spațiului, cei care îl ocupă au refuzat. Astfel, evacuarea poate fi realizată doar prin hotărâre a instanței.

Situația este în prezent analizată de autoritățile competente.”, scrie Bogdan Ivan.