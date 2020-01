Elevii din România trebuie să citească mai mult! Este concluzia la care a ajuns ministrul Educaţiei, care recomandă elevilor şi o reţetă de lectură. 20 de minute cu profesorul, la oră, şi alte 20 de minute cu părinţii sau bunicii, acasă. Dascălii sunt de acord cu ora de lectură în orarul copiilor, dar separat, nu la cursurile de matematică sau de ştiinţe. De cealaltă parte, sunt părinţi care recunosc că nu au timp să mai citească împreună cu elevii. De altfel, asta se vede şi în statistici. Mai bine de o treime dintre români nu citesc cărţi şi nici nu merg la bibliotecă.

20 de minute de lectură la şcoală şi alte 20 de minute acasă. Zilnic! Este soluţia la care s-a gândit ministrul Educaţiei pentru ca elevii să prindă drag de litere. Părinţii şi profesorii ar trebui să pună ideea în practică.

„Cât de important este să citeşti? Îţi dezvoltă vocabularul şi vorbeşti mai bine”.

E adevărat, spun specialiştii: un copil care citeşte ajunge un adult care gândeşte. Doar că cei mici sunt atraşi mai degrabă de poveştile pe care le descoperă în jocuri decât în cărţi.

Tinerii recunosc că „au venit toate chestiile astea PS4, tabletă în viaţa mea şi am uitat. După aia, am căpătat acum vreo lună din nou respectul pentru cărţi. În manualul de limba română eu găsesc cuvinte pe care le ştiu şi citesc cu uşurinţă, aşa, din cărţi, am mai învăţat ce înseamnă metamorfoza, ce înseamnă perspicace şi cuvintele astea un pic mai avansate şi mai intelectuale”.

Explicaţia copiilor e simplă: cărţile din programa şcolară nu le insuflă plăcerea de a citi.

Alexandra Florescu, reprezentantul unei edituri: Le plac foarte mult aventurile, cu protagonişti copii în care se regăsesc, Cum să-ţi dresezi dragonul, Jocurile foamei, care are o protagonistă extrem de puternică şi care se luptă împotriva unui sistem care vrea să îi ia libertatea, sunt printre preferatele adolescenţilor

Cum pedeapsa nu e o variantă, puterea exemplului ar trebui să fie. Dacă părinţii vor citi, şi copiii o vor face.

Claudia Chiru, învăţătoare: Nu se poate citi în fiecare zi 20 de minute la şcoală. Este imposibil. Dar se pot face zile în care să permiţi elevilor să citească. Proful de matematică nu o să poată să facă aşa ceva

Există, însă, şi proiecte care au dat rezultate: „Am băgat în clasă o canapea şi am creat un spaţiu confortabil, primitor. Le-am citit eu foarte mult copiilor, apoi, încet, încet, elevii mei au început să citească 8-9 cărţi. Acum, la clasa a patra, au ieşit cu 32 de cărţi citite”.

Ora de lectură ar fi o soluţie, spun profesorii. Separat de celelalte materii de la şcoală. Aşa poate am reuşi să avem rezultate bune şi la barometrul cultural. Acum, 35% dintre români susţin că nu au citit niciodată o carte. Iar dacă vorbim despre spectacole, teatru şi film, românii cheltuiesc în medie 27 de euro pe lună. De cinci ori mai putin fată de ceilalţi europeni.