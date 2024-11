Minaur sub presiune în Kosovo. Băimărenii au solicitat protecție specială pentru meciul de sâmbătă

La doar o săptămână după scandalul petrecut la meciul România – Kosovo din Liga Națiunilor, se va disputa un alt duel între români și kosovari. Scandalul a făcut valuri în Europa, iar, la doar o săptămână după meciul de pe Arena Națională, se va disputa încă un duel între români și kosovari, de această dată la handbal.

Minaur Baia Mare se va duela cu kosovarii de la Rahoveci, în 16-imile de finală ale EHF European Cup. Cele două meciuri sunt programate pe 23 noiembrie, respectiv 30 noiembrie, iar prima întâlnire se va desfășura la Rahovec.

”Sâmbătă avem nevoie de o susținere masivă, așa cum nu am mai avut niciodată. După ce am scris istorie în sportul local, ne-am calificat în runda a treia din EHF European Cup, după ce am învins campioana Belgiei, Bpcholt, avem șansa să scriem istorie în handbalul kosovar. În Mizahir Isma, îi vom întâmpina pe românii de la CS Minaur Baia Mare, iar o săptămână mai târziu, mergem în România pentru meciul retur. În istoria sportivului kosovar, Besa Famgas este echipa care a ajuns cel mai departe, pe locul unde suntem și noi acum. Cu o eventuală victorie, vom deveni prima echipă locală care se califică între cele mai bune 16 echipe ale EHF European Cup. Totuși, este o misiune incredibil de dificilă, pentru că este vorba de o adversară experimentată. Putem spune chiar că echipa din România este una dintre favorite. CS Minaur Baia Mare este de trei ori campioană a României, de șase ori câștigătoare a cupei, de două ori câștigătoare EHF Cup, semifinalista ediției de anul trecut a EHF European Cup și finalistă în 2022. A participat și în Champions League. În ciuda problemelor financiare, este o echipă puternică cu jucători foarte puternici. Toate astea sunt un motiv în plus pentru noi. Vrem să demonstrăm că suntem pregătiți pentru meciuri la acest nivel și vom da tot ce putem, dar va fi imposibil fără o susținere masivă la Rahovec”, a scris clubul Rahoveci pe Facebook.