Minaur Baia Mare este fără doar și poate campioana transferurilor pentru sezonul 2020-2021 în Liga Florilor. Formația pregătită de Costică Buceschi a transferat nu mai puțin de nouă jucătoare, toate cu o valoare certă, astfel că își depune încă de acum candidatura pentru câștigarea titlului. Lotul este definitivat în proporție de 95%. Se mai negociază pentru transferul suedezei Linn Blohm, pivotul fiind inclus în All Star Team la ultimul Campionat Mondial, și cu Eliza Buceschi.

Microbul pentru handbalul de cea mai bună calitate s-a păstrat în Baia Mare, iar localitatea este gata să propună o nouă echipă care să se bată la titlu. Șansele pentru rezultate de top și în Europa sunt mai mari la feminin, motiv pentru care echipa lui Costică Buceschi a fost întărită considerabil, după ce în ultimul sezon a terminat pe locul 3. Minaur pornește la drum cu obiective bine definite de la bun început: câștigarea titlului, a Cupei României și European League!

Cristina Laslo (24 ani), una dintre cele mai curate jucătoare din România, a bătut palma cu Baia Mare. Ea a fost pe lista de priorități și la CSM București, dar centrul ar fi ales Minaur, unde ar avea șanse mai mari să devină un lider. Transferul nu poate fi însă perfectat până când Agenția Națională AntiDoping nu va da un verdict final în cazul „Corona Brașov”.

Pentru linia de 9 metri, Minaur a transferat alte trei jucătoare: Mikaela Massing (Thuringer), un inter stânga care a explodat la ultimul Campionat Mondial, Jovana Kovacevic și Jelena Lavko, ambele din naționala Serbiei. Ultimele două vin de la Erd. Tot la linia de 9 metri mai poate evolua și Angela Cioca, un alt transfer surpriză pregătit de Baia Mare. Jucătoarea care poate evolua, de asemenea, ca pivot, revine după 6 ani în România. În ultimele două sezoane, Cioca a jucat pentru Tenerife. Ea și-a putut continua cariera în handbal după ce, în 2014, familia a plătit o dezlegare de 5.000 de euro.

La nivelul extremelor, Minaur le-a transferat pe Ana Maria Tănăsie (Măgura Cisnădie), Larissa Araujo (U Cluj) și Asuka Fujita (Borussia Dortmund), cu care a terminat pe locul 1 în Bundesliga. Poarta a fost întărită cu Filippa Idehn, jucătoare care ar fi trebuit să ajungă în România încă din iarnă, dar la Corona Brașov, dacă nu ar fi apărut acel scandal de dopaj.

Lotul este conturat în proporție de 95%. Clubul mai are discuții cu două jucătoare în această perioadă, Eliza Buceschi, ofertată și de Rapid București, și Linn Blohm. Pivotul naționalei Suediei mai are un an de contract cu Copenhaga, dar negocierile pentru transferul ei sunt destul de avansate. Blohm a fost inclusă în echipa ideală la ultimul Campionat Mondial, iar recent a fost desemnată handbalista nr. 1 a Suediei! În cazul în care acest transfer nu se va materializa, atunci Minaur o mai are pe listă pe Elaine Gomes, fostă la Corona Brașov.