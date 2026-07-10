Mănăstirea Peri din Săpânța este unul dintre cele mai impresionante lăcașuri de cult din Maramureș și o atracție turistică apreciată atât de pelerini, cât și de turiști. Cunoscută pentru arhitectura sa spectaculoasă, biserica mănăstirii are o înălțime de 78 de metri, fiind considerată una dintre cele mai înalte biserici de lemn din lume.

Lăcașul de cult a fost întemeiat la inițiativa părintelui paroh Grigore Lutai, iar proiectul a fost realizat după planurile arhitectului Dorel Cordo. Construcția respectă stilul tradițional maramureșean, îmbinând măiestria prelucrării lemnului cu elemente arhitecturale specifice zonei.

Situată în comuna Săpânța, Mănăstirea Peri atrage anual mii de vizitatori, care vin să admire atât frumusețea construcției, cât și peisajul pitoresc al Maramureșului. Datorită dimensiunilor sale impresionante și valorii sale spirituale și culturale, mănăstirea a devenit unul dintre cele mai reprezentative obiective turistice ale județului.