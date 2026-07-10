România a început în forță participarea la Campionatele Mondiale de Haltere pentru Juniori II (U17), desfășurate la Cali, în Columbia, reușind să urce pe podium încă din prima zi a competiției.

Cea mai bună performanță a fost obținută de Adelina Maria Lorinț, legitimată la CSM Bistrița, care a cucerit două medalii de argint la categoria 48 kg. Sportiva s-a clasat pe locul al doilea atât la stilul smuls, cu 74 de kilograme, cât și la total, cu 164 de kilograme.

O nouă medalie pentru delegația României a fost adusă de Maia Delia Andrei, legitimată la CS Botoșani, care a obținut bronzul la stilul smuls, în aceeași categorie de greutate, după ce a ridicat 73 de kilograme. Competiția continuă pentru sportivii români, urmând să intre în concurs Alexia Sipoș (53 kg), Florin Ispilante (60 kg), David Ciurar (65 kg) și Flavia Hreapcă (77 kg). Lotul României este însoțit la Campionatele Mondiale de antrenorii Ionuț Onel, Eduard Simineanu și Bianca Roman, precum și de kinetoterapeutul Ilie Stancu.

Rezultatele din prima zi confirmă nivelul ridicat al halterelor românești la nivel juvenil și oferă speranțe pentru noi clasări pe podium în zilele următoare ale competiției.