Rugbyul băimărean are din nou motive de mândrie. David Ursu, sportiv legitimat la CSS 2 Baia Mare, va reprezenta România la Campionatul European de Rugby 7s U18, competiție care se va desfășura în perioada 10-12 iulie, în Cehia.

Convocarea tânărului jucător la lotul național confirmă evoluția sa și rezultatele obținute în cadrul Clubului Sportiv Școlar nr. 2 Baia Mare, una dintre pepinierele importante ale rugbyului românesc.

Participarea la un turneu continental reprezintă o oportunitate importantă pentru David Ursu de a-și demonstra valoarea în fața celor mai bune selecționate de juniori din Europa și de a contribui la parcursul echipei naționale a României.

Reprezentanții CSS 2 Baia Mare i-au transmis felicitări și mult succes înaintea debutului competiției, exprimându-și încrederea că sportivul va reprezenta cu cinste atât clubul, cât și România.

Mult succes, David Ursu! Hai, România!