Un grup de 25 de elevi din Crasna Vișeului a participat, în 5 iulie, la o excursie educativă organizată de Uniunea Ucrainenilor din România, prin Organizația Locală Crasna Vișeului și Filiala Maramureș. Inițiativa și-a propus să le ofere copiilor oportunitatea de a învăța prin experiențe directe și de a descoperi unele dintre cele mai importante obiective educaționale din Transilvania. Prima oprire a fost la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, unde elevii au aflat informații despre numeroase specii de animale, habitatele acestora și importanța protejării biodiversității.

Excursia a continuat la Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca, unul dintre cele mai importante centre de cercetare și educație botanică din România. Aici, copiii au vizitat serele și colecțiile de plante din diferite regiuni ale lumii, având parte de o experiență educativă într-un cadru deosebit. Pe lângă componenta educațională, excursia a oferit participanților ocazia de a socializa și de a-și consolida relațiile de prietenie. Timpul petrecut împreună și activitățile desfășurate au contribuit la dezvoltarea spiritului de echipă și la crearea unor amintiri de neuitat.

Reprezentanții Uniunii Ucrainenilor din România au transmis că astfel de proiecte reflectă preocuparea organizației pentru susținerea educației și dezvoltării tinerei generații, oferind copiilor oportunități de învățare prin experiență și sprijinind, în același timp, consolidarea comunității ucrainene din România.