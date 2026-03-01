Duminică, 1 martie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Politehnica Timișoara, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Zimbrilor. Am avut parte de un meci “foarte încărcat”, chiar dacă nu neapărat decisiv. Însă Minaur ar fi pierdut ușor contactul în cazul unei înfrângeri. N-a fost însă așa, băimărenii și-au văzut de treabă, au dominat jocul și au condus în cvasitotalitatea timpului de joc, obținând cele două puncte. Păcat că n-am gestionat bine ultimele momente, pentru că o victorie la patru goluri ne-ar fi adus un avantaj în disputa directă cu Timișoara (la o eventuală egalitate de puncte).

Fără îndoială, jucătorul meciului a fost portarul Darius Makaria, iar cele 18 ontervenții stau mărturie (dintre care doi de 7m apărați). Și așpărarea a mers foarte bine, chiar în lipsa lui Viorel Fotache (a acuzat dureri la spate).

Înaintea începerii partidei, jucătorii de la Minaur au oferit unor doamne din tribună mărțișoare cu sigla clubului. Mai apoi, la pauză, a avut din nou un joc între juniorii IV ai Academiei de Handbal Minaur, iar după meci, doritorii au putut face poze cu favoriții într-un cadrul organizat.

Minaur stă etapa următoare, după care urmează: acasă cu “U” Cluj (29 martie – etapa 17), deplasare la Buzău (5 aprilie – etapa 18), acasș ci Dinamo (9 aprilie – etapa 19), deplasare la Sighișoara (26 aprilie – etapa 20), acasă cu Potaissa (7 mai – etapa 21) și deplasare la CSM București (24 mai, etapa 22). Turneul Final4 al Cupei României va avea loc în 18-19 aprilie, în prima zi Minaur urmând să joace semifinala cu Dinamo.

CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timișoara: 24-22 (12-7)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1000 spectatori

Arbitri: Ninel Costache (București) – Adrian Vasile (Ploiești). Observator: Adrian Lupșa (Reșița)

Aruncări de la 7m: 3-3 (transformate: 3-1; au ratat Manojlovic, Kraljevic). Minute de eliminare: 8-10 (Adoreanu Kraiger 2, E. Pop, Sabou / Kraljevic, Szasz, Manojlovic, Kozakevych, Fenici; în min. 60, Sabou a primit direct cartonașul roșu)

CS Minaur: Darius-Cătălin Makaria (18 intervenții, a apărat 2 de 7m), Anton Terekhov (nu a jucat) – Robert Nagy 4, Cosmin-Alexandru Stanciu, Tudor Botea 8, Mario Alberto Racolța 2, David Pavlov 4 (3 din 7m), Ștefan-Gabriel Cumpănici 1, Milan Kotrc 2, Ștefan Mark Adoreanu Kraiger, Antonio Ovidiu Bordeanu, Erik Leonard Pop, Stefan Vujic, Anderson Da Silva Mollino 1, Lucas Alexandru Sabou 2, Sebastian Barbul (nu a jucat). Oficiali: Nuno Miguel de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Raul Nistor

Poli Timișoara: Claudiu-Ionuț Pal (7 intervenții), Dan Lucian Vasile (3 intervenții) – Alexandru George Andrei, Zakhar Denysov, Alves Thiago Ponciano 1, Marius Sadoveac 2, Paolo Kraljevic 3, Andras Szasz 4, Zoran Nikolic, Christian Manojlovic 7, Artem Kozakevych, Valentino Ravnic, Cristian-Ștelian Fenici 3, Răzvan-Cristian Trif, Raul Campos Nantes, Risto Vujacic 2. Oficiali: George Ionuț Buricea, Sorin Octavian Sărăndan, Christian Victor Zembrod, Andrei Păiuș, Răzvan Szopka

Declarații după meci

Marius Sadoveac (jucător Timișoara): “O victorie meritată, Minaur a condus aproape tot meciul, n-am reușit cel puțin să egalăm, să punem și noi presiune. Pentru noi, în repriza a doua, cam fiecare atac a fost decisiv. Am venit la două goluri, dar n-am putut mai mult. Îl felicit pe cei de la Minaur, pentru că au jucat un handbal foarte frumos. Avem obiectiv cupe europene. Mai sunt câteva meciuri de disputat și, deși am pierdut puncte importante azi, se poate să terminăm cu bine. Este un campionat echilibrat, fiecare meci contează și din acest motiv suntem supărați, pentru că astăzi am venit să luăm măcar un punct.”

Cristian Fenici (jucător Timișoara): “Din păcate, astăzi am dat peste un portar în formă. Am jucam bine în apărare, dar în atac am avut multe ratări unu contra unu. Ne pare rău, ne-am pus speranțe în acest meci, ne-am propus să mergem cu puncte acasă. Cred că poarta a făcut diferența, poarta celor de la Minaur. Este un campionat atipic. Dacă bați urci în primele trei, dacă pierzi te duci pe 5-6. Sperăm să terminăm între primele trei la final.”

Mark Adoreanu Kraiger (jucător Minaur): “A fost un meci pe care l-am controlat în mare parte. Am avut și suișuri și coborâșuri, mai multe faze bune, altele mai puțin bune, dar important este că ne-am menținut calmul, am continuat într-un ritm bun, iar la final am luat cele două puncte. E un campionat foarte strâns și e foarte probabil ca anumite locuri să se decidă la un punct distanță sau la meciuri directe și golaveraj, de aceea este important fiecare meci.”

Nuno Farelo (antrenor Minaur): “Da, am controlat meciul, a fost un joc bun pentru noi, iar Darius a apărat excelent. Timișoara este o echipă bună, unde s-au făcut investiții, dar astăzi am fost mai buni. Cred că am făcut diferența în atac și vreau să-mi felicit jucătorii care au dat astăzi sută la sută și fizic și mental. Fiecare punct poate fi important până la final pentru a prinde un loc european și ne pare rău de punctele pe care le-am pierdut înainte. N-a fost însă o surpriză pentru mine, pentru că oricine poate bate pe oricine. Au fost multe meciuri începând cu luna august, mai sunt câteva, noi continuăm munca.”

Etapa 15

CSM București – “U” Cluj-Napoca: 27-25

Potaissa Turda – HC Buzău: 39-33

CSM Vaslui – CSM Constanța: 27-27

CSM Sighișoara – Dinamo București: 28-32

CS Minaur Baia Mare – SCM Poli Timișoara: 24-22

CSU Suceava va sta

Clasament

Dinamo București – 22p (445-320) – 13 ACS HC Buzău – 20p (418-399) – 13 CSM București – 17p (369-356) – 13 CSM Vaslui – 17p (421-422) – 14 Potaissa Turda – 16p (374-351) – 13 Poli Timișoara – 16p (409-391) – 14 Minaur Baia Mare – 16p (392-385) – 14 CSU Suceava – 11p (410-435) – 13 “U” Cluj-Napoca – 8p (377-420) – 14 CSM Constanța – 5p (376-421) – 14 CSM Sighișoara – 0p (341-432) – 13

Etapa 16