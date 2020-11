Contextul pandemic actual și ultimele decizii luate, în ceea ce privește combaterea virusului SARS-CoV-2, au stârnit multe polemici și discuții în rândul cetățenilor. Unii sunt nepăsători, adepți ai „teoriei conspiraționiste”, iar alții încearcă să ajute cum pot ei mai bine. Este și cazul lui Mihai Morar, care printr-un parteneriat cu alți oameni cu suflet mare, vor dona 200.000 de măști familiilor nevoiașe și vulnerabile.

Mihai Morar a anunțat această activitate, printr-un mesaj public, postat pe pagina sa de Facebook. Iată mesajul:

„În această fotografie vezi 200.000 de măști.

Sincer, 200.000 de măști nu înseamnă nimic pentru noi. E doar un număr. Dar ceea ce nu există pentru noi nu înseamnă că nu există.

Știm că masca este obligatorie în România. Dar…

150.000 de copii din România se culcă înfometați, doar în mediul Rural. 1 din 3 copii români trăiesc azi sub pragul sărăciei.

Sărăcia nu este obligatorie în România. Dar…

1 pâine este un lux pentru familiile în care trăiesc acești copii. Și când 1 pâine este un lux, virusul, masca, pandemia nu înseamnă nimic…

Dar ceea ce nu există pentru ei, nu înseamnă că nu există.

Ajutorul oamenilor e obligatoriu. Sau ar trebui să fie…

Ieri, cei de la Best Achiziții m-au chemat la depozitul lor pentru a ridica 200.000 de măști de protecție ”Mumu”, pe care Hope and Homes for Children Romania le va distribui în țară familiilor vulnerabile.

Nu suntem prieteni, nu am făcut afaceri împreună, nu mi-au cerut în schimb nimic, nici măcar să îi menționez în această postare. Chiar dacă e un număr imens, pentru ei 200.000 de măști nu înseamnă nimic. Pentru zeci de mii de familii din țară înseamnă enorm.

Să scriu postarea asta…nu înseamnă nimic pentru mine. E doar o recunoștință. Ceea ce ”nu înseamnă nimic pentru alții”, pentru ei înseamnă ceva.

Așa că, de acum, toate comenzile de măști medicinale premium de protecție le voi face de la Best Achiziții. Și îî voi ”obliga” și pe prietenii mei să o facă. Și, dacă nu, măcar să le dea un like pe pagină.

Și, dacă nu, te rog să dai măcar un share la această postare. Pentru tine, poate, nu înseamnă nimic asta. Dar…

Pentru cei de de la Best Achizitii, asta înseamnă că vor continua donațiile pentru familiile pentru care sărăcia nu are trebui să fie obligatorie. Iar pentru Hope and Homes for Children, asta înseamnă că își poate continua misiunea.

Iar pentru mine, asta înseamnă enorm. Înseamnă că pot să le arăt oamenilor că, în țara asta, chiar și în vremurile astea, INDIFERENȚA NU TREBUIE SĂ FIE OBLIGATORIE.

Vă mulțumesc,