𝗖𝗦 𝗠𝗶𝗻𝗮𝘂𝗿 𝗕𝗮𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗶 𝗠𝗶𝗵𝗮𝗶 𝗜𝗼𝘀𝗶𝗳 𝗮𝘂 𝗮𝗷𝘂𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝘂𝗻 𝗮𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗶𝗻𝗱 𝗿𝗲𝘇𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗮𝗺𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗮 𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶. Cel care va prelua echipa de pe banca tehnică este Vasile Miriuță.

„🤝 𝗠𝘂𝗹𝘁𝘂𝗺𝗶𝗺, 𝗠𝗶𝗵𝗮𝗶 𝗜𝗼𝘀𝗶𝗳!

Mihai „Miță” Iosif (n. 22 octombrie 1974, București, România) este un antrenor român de fotbal, fost jucător. Petrecându-și junioratul la Rapid, acesta a debutat la doar 17 ani in prima divizie pentru giuleșteni. Ani mai târziu a fost cedat la Dinamo București, unde și-a petrecut 6 luni din carieră, apoi dat la schimb la Chindia Târgoviște cu regretatul Catalin Hildan.

Mihai Iosif și-a început cariera de fotbalist la Rapid București, în 1982, club care peste ani va rămâne în sufletul său și unde avea să revină și ca manager. Iosif a debutat în Divizia B în 1989, la doar 15 ani, într-o înfrângere (0-2) împotriva Tractorul Brașov. În Divizia A, Iosif a debutat pentru același club, în 1992 , într-un meci împotriva Universității Craiova. Între debutul său în cel de-al doilea esalon și cel din prima liga (1989-1992), a jucat mai ales pentru echipa Rapid București U19 și, de asemenea, pentru echipele naționale de tineret ale României.

În 1995, Iosif a fost vândut rivalului Rapidului, Dinamo București, dar după o scurtă perioadă, el și coechipierul său, Irinel Voicu au fost transferați de la Dinamo București la echipa de Divizia B , Chindia Târgoviște Transferul a constat într-un schimb, Iosif și Irinel Voicu pentru Cătălin Hîldan și Cezar Dinu . Iosif a remarcat ani mai târziu că ambii jucători (Cătălin Hîldan și Cezar Dinu) au murit tragic, când erau încă tineri.

Între 1996și 1998 a făcut parte din generația de aur a Chindia Târgoviște, echipă supranumită la acea vreme drept „Micul Ajax”. Iosif a jucat în Divizia B și Divizia A pentru echipa situată sub Turnul Chindiei , apoi s-a mutat la FC Drobeta-Turnu Severin.

În 1999, Iosif a decis să se retragă din fotbal după ce a suferit aproape permanent de vertij, afecțiune care îl chinuia de doi ani.

El și-a început cariera de antrenor la clubul Rapid, la grupa de juniori născuți in 2001, acolo unde juca și fiul său, Sabin Iosif. Peste câțiva ani a fost luat de Dan Alexa ca antrenor secund, cei doi promovând echipa in Liga I. În sezonul 2016-2017 a fost antrenor principal la AFC Rapid, unde a promovat echipa în Liga a IV-a. În același an a reușit să câștige și campionatul municipal la grupa 2001. În prezent este antrenorul principal al echipei Rapid București, începând din 15 martie 2021.