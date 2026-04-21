Microexpoziția „130… re:amintire” va fi vernisată miercuri, 22 aprilie, de la ora 15:00, în holul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Evenimentul face parte din seria manifestărilor dedicate anului jubiliar 2026 și aduce în prim-plan un proiect artistic inedit realizat de elevii clasei a VIII-a de la Colegiul de Arte Baia Mare, sub coordonarea profesoarei Iza Tărțan.

Expoziția marchează 130 de ani de la înființarea Școlii de Pictură de la Baia Mare, propunând un dialog între trecut și prezent. Pornind de la lucrările maeștrilor din patrimoniul muzeului, elevii au reinterpretat creațiile în forme tridimensionale, transformând pictura în obiect artistic și explorând noi valențe ale expresiei vizuale.

Publicul este invitat să descopere rezultatul acestui demers creativ în spațiul expozițional dedicat proiectului „Patrimoniul viitorului”, într-o întâlnire între tradiție și viziunea noii generații de artiști.