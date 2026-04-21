În cursul zilei de luni, în zona municipiului Baia Mare s-au înregistrat descărcări electrice și episoade de măzăriche, iar spre seară a fost semnalată și grindină de dimensiuni medii, comparabilă cu bobul de porumb. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate pagube.

Meteorologii anunță că vremea va continua să se răcească, valorile termice urmând să fie mai scăzute decât normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei se vor semnala, pe arii relativ extinse, ploi cu caracter de aversă, izolat însoțite de descărcări electrice și măzăriche.

La munte sunt așteptate precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare –, iar la altitudini de peste 1400 de metri vor predomina ninsorile, cu depunerea unui strat de zăpadă de aproximativ 5 cm.

Pe timpul nopții, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -2 – 1 grad. Spre sfârșitul intervalului, în zonele depresionare, se va semnala brumă.

Autoritățile recomandă prudență, mai ales în zonele montane și pe timpul nopții, când condițiile meteo pot afecta vizibilitatea și siguranța în trafic.