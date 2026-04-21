La un an de la trecerea la Domnul a Papa Francisc (21 aprilie 2025), credincioșii din întreaga lume, inclusiv din România, îl comemorează cu recunoștință pe Pontiful care a marcat viața Bisericii contemporane.

Pentru români, amintirea sa rămâne vie mai ales prin vizita apostolică din 2019, prin apelul său constant la unitate și solidaritate, dar și prin exemplul de curaj al fericiților episcopi români greco-catolici beatificați la Blaj, care continuă să inspire comunitățile locale și Biserica Română, Unită cu Roma, Greco-Catolică. În acest context, manifestările comemorative organizate la Roma și Buenos Aires au o rezonanță aparte și pentru publicul din țara noastră.

„Lumina Paștelui ne îndeamnă să dărâmăm barierele care creează diviziuni și sunt încărcate de consecințe politice și economice. Ne îndeamnă să avem grijă unii de alții, să sporim solidaritatea reciprocă și să ne angajăm pentru a promova dezvoltarea integrală a fiecărei persoane umane”, spunea Pontiful în ultimul mesaj oficial adresat lumii, la binecuvântarea Urbi et Orbi, făcând apel la toți responsabilii politici „să nu cedeze logicii fricii care închide, ci să folosească resursele disponibile pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie, pentru a combate foamea și pentru a promova inițiative care favorizează dezvoltarea. Acestea sunt «armele» păcii: cele care construiesc viitorul, în loc să semene moarte!”.

Al 265-lea Succesor al lui Petru a trecut la Domnul în dimineața zilei de 21 aprilie 2025, în Lunea Luminată (a doua zi de Paște), după ce, cu o zi înainte, a celebrat Sfânta Liturghie solemnă de sărbătoarea Învierii Domnului în Piața „Sf. Petru”, a oferit binecuvântarea Urbi et Orbi și a salutat în papamobil zecile de mii de credincioși prezenți, lăsând ca testament spiritual îndemnul «să nu ne fie teamă să mergem împreună și să construim o cultură a întâlnirii», într-un pontificat marcat, între altele, de convocarea a două jubilee – Anul Sfânt extraordinar al Milostivirii (2015–2016) și Jubileul ordinar din 2025, dedicat speranței.

Marți, la Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, unde se află și mormântul fostului Suveran Pontif, va fi dezvelită o placă în memoria legăturii speciale dintre Papa Francisc și o icoană la care se închina înainte și după fiecare călătorie apostolică.

Papa Leon al XIV-lea nu va fi prezent la ceremonie, fiind în Africa, dar în bazilică va fi citit un mesaj al său.

Amintirea iubitului său predecesor este o constantă în parcursul său, la fel ca referirile și citatele. Francisc a lăsat amprenta sa pe mai multe planuri: teologic, pastoral, social și simbolic.

Cuvinte precum sinodalitate, milostenie și ecologie integrală, de exemplu, au intrat definitiv în vocabularul eclezial.