Anamaria Katra, o băimăreancă stabilită în Lombardia, zonă cu foarte multe cazuri de infectare cu coronavirus, a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj către românii care au ales să se întoarcă în această perioadă în țară.

”Ma adresez tuturor romanilor ce au ales sa fuga in tara. Va scriu din Lombardia, la 60 de km de unde a inceput totul. Am vazut si auzit cam ce se intampla in vame si am de zis doar EGOISTILOR si IRESPONSABILILOR. Inteleg teama voastra pentru ca e si a mea si primul instict e sa fugi dar stai totusi o secunda si gandeste. Sunteti departe de casa majoritatea pentru a va ajuta familia, parintii, copiii. Cum poti tu sa te intorci la ei dupa atatea sacrificii si sa ii pui intr-un astfel de pericol. Nu te gandesti la ei ci doar la tine. Sistemul sanitar in Romania e pe spate. Virusul asta va ajunge peste tot inevitabil. Pana la urma e mai inteligent sa te prinda intr-o tara cu un sistem sanitar mai bine pus la punct. Doamne ajuta-ti sa nu cumva sa duci acest virus parintilor si copiilor tai ca nu o sa ti-o ierti niciodata mai ales cand o sa vezi ca nu sunt destule resurse sa ii trateze. Doamne ajuta-ti sa nu duci acest virus si familiei mele ….”, a scris băimăreanca.

Statisticile sunt mai mult decât îngrijorătoare. În ultiele trei săptămâni, peste 40.000 de români stabiliți în Italia s-au întors în țară. Acestea sunt cifrele oficiale, dar realitatea poate să fie diferită, iar ifrele reale sensibil diferite.