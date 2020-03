În Maramureș sunt 3540 persoane izolate la domiciliu, statistica ce include și membri familiei. În carantină sunt 360 persoane, venite din țări cu risc din zona roșie, care în conformitate cu procedurile stabilite au intrat în carantină instituționalizată. Pentru a face față numărului de persoane în această situație, autoritățile au primit un ajutor esențial de la un simbol al Băii Mari.

„Este vremea solidarității. Acum vorbim despre oameni, nu despre cifre.

Când am fost contactați de autorități să le punem hotelul nostru la dispoziție pentru adăpostirea celor care trebuie să se izoleze din cauza pandemiei de coronavirus, n-am ezitat nicio clipă. Astăzi, noi cei de la Hotel Mara, facem tot ce e posibil și tot ce ține de noi pentru a ajuta în lupta cu acest virus. Și vom face asta și mâine, și în toate zilele grele care vor urma.

Am citit în ultimele ore, zeci de comentarii – „de ce în centru?”, “de ce la hotel de 3 stele”, “câți bani încasați de la stat?”, “de ce nu la marginea orașului?” șamd. Oameni buni, cei care vor fi cazați la noi ar putea fi părinții și bunicii noștri sau ai voștri, rudele voastre din străinătate, cunoscuți și prieteni. Puteți fi voi. Putem fi noi. Sunt băimăreni, sunt oamenii noștri. Acum nu mai suntem un business, suntem o mână de oameni care au construit un hotel și care pot da o mână de ajutor autorităților în lupta cu cea mai grea perioadă din istorie recentă.

Deocamdată avem doar un etaj la dispoziția autorităților. Dacă va fi nevoie de mai multe, le vom pune la dispoziția statului fără să ezităm.

Vom respecta toate regulile de protecție impuse de autorități, câteva dintre ele sunt:

-Persoanele carantinate sunt izolate pe același etaj, în camere alese special încat să nu aibă acces la coloane de aer care circulă în hotel, pentru a evita o potențială răspândirea a viruslui.

-Personalul hotelului nu are contact direct cu cei aflați în izolare.

-Salubrizarea și curățenia, inclusiv iginiezarea lenjeriei sunt asigurate de o firmă specializată recomandată de Direcția de Sănătate Publică.

-Servim mâncarea pentru cei izolați în veselă de unică folosință, pentru a limita riscul de contaminare.

Ca să răspundem și celor care ne întreabă “cât câștigăm din asta”, prețul camerelor este reglementat prin HG15/2020 privind cheltuielile pentru carantină, la fel pentru orice hotel din România, și este, acum, ultima noastră grijă. Ne dorim să ieșim cu toții sănătoși din această criză, apoi vedem. Hotelul nostru a fost ales de autorități pentru că are o capacitate mare de cazare și este aproape de Spitalul Județean Baia Mare. În plus este compartimentat în așa fel încât permite izolarea în cele mai sigure condiții. Nu au fost alte motive la mijloc.

Înainte de a arunca pietrele și a cere ca acesti oameni care au obligația să se izoleze să fie duși mai departe de oraș, vă rugăm să vă imaginați că sunt ai voștri. Ar putea fi. Poate că vor fi. Nu vom fi noi cei care să le întoarcă spatele. Noi le vom întinde o mână de ajutor, ca de la om la om.

Și nu uitați ce-a spus zilele acestea Sfântul Părinte, Papa Francisc: “Nimeni nu se salvează singur!” – au spus reprezentanții Hotelului Mara