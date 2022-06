Paula Seling, o prezență diafană pe scenă, este mereu apropiată de fanii ei. Artista de 43 de ani este foarte activă pe rețelele sociale, unde le arată crâmpeie din viața sa celor care-i ascultă muzica, dar și celor care o admiră ca persoană. Din când în când, aceasta îi surprinde cu imagini în care nu apare îmbrăcată în hainele de scenă. În blugi sau în rochii scurte, Paula demonstrează că se menține într-o formă fizică de invidiat.

Zilele trecute, artista din Baia Mare s-a pozat în mijlocul patului, îmbrăcată într-un halat scurt, roșu ca focul, pregătită pentru un nou videoclip.

„Când te pregătești pentru filmări, e important să ai o stare pozitivă, să fii odihnită și să intri în personaj”, a scris Paula în dreptul pozei care o arată în halatul scurt, frumos coafată și machiată.

Fanii au fost plăcut impresionați de apariția artistei lor preferate. „Wow, cât de frumoasă ești!”; „Ești cea mai frumoasă și talentată femeie din univers”; „Eleganță, rafinament”; „Ești foarte frumoasă și sexy”; „Coafura asta îți vine perfect” – au fost câteva dintre mesajele scrise în dreptul postării Paulei Seling.

Ce face Paula Seling pentru a-și menține silueta

Paula Seling are 43 de ani, însă reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat. Ea a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, că are zile în care nu mănâncă deloc. De asemenea, ea a dezvăluit că are un metabolism ce-i permite să nu ia în greutate ușor. Secretul cel mai mare al vedetei este lipsa cărnii din toate mâncărurile ei.

„Sunt vegană, adică am scos din alimentaţie orice produs de origine animală, inclusiv peştele şi fructele de mare. Prima oară am renunţat la carne în urma vizionării documentarului „Generaţia Fast Food“, unde am văzut cum industria alimentară tratează animalele. E oribil. Am decis să nu mai particip la aşa ceva. Apoi, în urmă cu patru ani, am citit nişte materiale despre nutriţie, am vizionat câteva documentare şi am înţeles beneficiile vieţii vegane. Apoi totul a culminat cu explicaţiile domnului Dr. Liviu Deacu despre nutriţie şi cum e bine să ne hrănim. Mă simt în echilibru acum” , a mărturisit recent Paula pentru clickpentrufemei.ro.