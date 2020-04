Mesaj dispeart pe rețelele de socializare pentru ajutorarea lui Nicolae Pițiș, rapsod din Țara Lăpușui. Cea care lansează strigătul este Casandra Hauși, interpretă de muzică populară și ea.

„Da, vreau sa îl ajut pe rapsodul NICOLAE PITIS, TEZAUR UMAN VIU. Dumnealui NU ARE PENSIE. Nicicand nu a avut nici un fel de venit. Singurul venit pe care il avea il obtinea din concerte, din „cantari”. Acum in situatia in care ne aflam cu totii, ganditi-va, nu are nici un sprijin financiar.. Și oricum ținând cont de vârsta dumnealui în curând nu isi va mai permite sa se deplaseze pentru concerte, recitaluri etc. Trebuie sa propunem conducerii judetului ori primariei sa ii acorde o „pensie” o „indemnizatie” un ajutor financiar pe care l-ar binemerita tinand cont de valoarea umana, artistica a dumnealui!!! Mare mulțumesc!

„Sa him ai Lui Dumnezeu prunci!”

Binecuvantarea rapsodului NICOLAE PITIS din TARA LAPUSULUI, MARAMURES.”, a scris casandra pe Facebook.

A revenit cu postarea după ce mulți maramureșeni au rezonat cu dorința ei de a ajuta.

„Later edit: Va multumesc frumos celor care deja mi-ati raspuns in privat. Dar eu nu mi-as dori sa il ajutam prin donatii. Omul asta merita un sprijin financiar onorabil de la stat! Tara asta ii datoreaza mult! In zilele ce urmeaza voi incerca sa iau legatura cu primarul sau cu prefectul judetului. Degeaba are acest titlu de TEZAUR UMAN VIU? Degeaba l-ati facut CETATEAN DE ONOARE…

Pe dumnealui cine il mai intreaba de sanatate???”

Nume, prenume, porecla: NICOLAE PITIS, “Mniculaie a lui Ion a lui Iacob din Fundatura din Lapusul Romanesc”

Data si locul nasterii: 13. 03. 1939, Comuna Lapusul Romanesc, judetul Maramures

Studii: o clasa din 1946-1947, in Lapusul Romanesc,

2006 Atestat de Agricultor, profilul Vegetal si Zootehnic

Religia: Ortodoxa

Unde, cand, de la cine a deprins-invatat: de la parinti la varsta de 5 ani

De mic copil a cantat la claci, nunti “din gura”, “din frunza”, cu fluierul, trambita, claneta

Din 2012 detine titlul de “Tezaur Uman Viu”, proiect initiat de catre Ministerul Culturii si Unesco

ACTIVITATEA ARTISTICA:

• Emisiuni televizate, Difuzari Radio, Festivaluri nationale si internationale, Colaborari cultural artistice:

-Televiziunea Romana TVR 1 si TVR Cultural, dinainte de 1989 pana in prezent:

-Festivalul National “Cantarea Romaniei”

-Emisiunea televizata “Dialog la Distanta”

– “O data-n viata”

-“ La portile ceriului”

-EMM

-Maramures TV

-Orizont Targul Lapus

-Transilvania Chanel

• Colaborari cu artisti, profesori etnografi si etnomuzicologi:

-Constantin Arvinte: “Câtu-i Maramureșu” (în colaborare cu Isidor Râpă) Baia Mare, 1971

-Gheorghe Gh. Pop “Folclor din zona Maramuresului” 1981

-Alexandru Viman: “Cu cat cant atata sunt” 1989

-Grigore Lese, 2001 cartea “La Obârşii”, Editura Charmides, Bistriţa, 2001

-Pamfil Biltiu: cartile: “Folclor din Transilvania” in 1990, “Memoria Ethnologica” nr. 2-3 (an II), 2002

-Elise Stan

-Speranta Radulescu

• Concerte, Turnee, recitaluri, colaborari muzicale cu institutii culturale:

-1970- 2012 Casa de Cultura Targu Lapus, (ex. Festival concurs “Horea in grumaz”)

-Societatea Romana de Radiodifuziune

-2010 Asociatia Interculturala de Traditii

-1996- 2012 Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Baia Mare, Maramures

– Muzeul Satului

-2000 – 2012 Muzeul National al Taranului Roman

– Ioan Pop & Grupul Iza (Fundatia de Arta Traditionala Iza-Popeluc):

1999, decembrie Geneva, Elvetia

2000, 2002, 2003, 2006, 2011, 2012, Concerte la “Muzeul National al Taranului Roman”, Bucuresti, Romania

2000 Expo Hanovra, Germania (Turneu de 30 zile)

2000 concert in Franta la Raiul -Mondes linga Paris

2002,Concerte la inplinirea a 10 ani de la infintarea revistei “Formula As”

2002 august Jaroslaw, Polonia

2006 Buzau in cadrul Festivalului de teatru

2006 concert la Casa memoriala “Mihai Eminescu”

2011 6 -9 octombrie Forum Romania IX Music in Romania,Viena

DISCOGRAFIE:

1992 CD cu NICOLAE PITIS si grupul Iza – Hori Şi Zîcăli Moroşeneşti / Songs And Dances From Maramureş. Ethnophonie Collection of Romanian traditional music initiated in 1992 at Muzeul Ţăranului Român by Horia Bernea and Speranţa Rădulescu, a homage to Constantin Brăiloiu.

– GRIGORE LESE

-2008-2010, 4 decembrie, “Grigore Lese si ultimii rapsozi”, Sala Radio, Bucuresti

-2012 Radio Romania Actualitati “Drumurile lui Leşe”

-2008 Face parte din proiectul “Ultimii rapsozi” la Institutul Cultural Român,

-2007, 12 iulie TVR Cultural emisiunea “La portile ceriului”

-2002 cartea “La obarsii”

MARIA CASANDRA HAUSI:

Concerte de promovare ale albumului DOINA- Horea lunga cantec arhaic romanesc din Maramures” Recitaluri de “Doine, balade, pricesne” perioada anilor 2008-2012

– 2012, 30 octombrie, Concert de promovare albumul DOINA – Horea Lunga – Cantec arhaic romanesc din Maramures

– 2012, 28 si 30 septembrie “Sarbatoarea Castanelor”, Baia Mare, Maramures

– 2012, 28 septembrie “Muzeul Satului”, Baia Mare

– 2012 septembrie “Muzeul National al Taranului Roman”, Bucuresti

– 2012, 3 septembrie “Spiritul Sapantei”Societatea de Concerte, Sinagoga, Bistrita

– 2012, 26 august “Zilele comunei Teliu”, Brasov

– 2012, 19 august Inmanarea Titlului de TEZAUR UMAN VIU- (Proiect Unesco in colaborare cu Ministerul Culturii) “Noaptea Menestrelilor” Teatru de Vara, Baia Mare, Maramures

– 2012, 24 august “Vara medievala” Castelul Huniazilor, Hunedoara

– 2012 iunie, Sfintirea Troitei “Pintea Haiducul” Magoaja, Cluj

– 2012 mai “Primavara medievala” Castelul Huniazilor, Hunedoara

– 2011, 2012 aprilie “Human Simpozion” la“Muzeul Unirii”, Iasi

– 2012, 8 aprilie “Ateneul Tatarasi”, Iasi

– 2012 aprilie, TVR 1 emisiune televizata “O data-n viata” realizator etnomuzicolog Elise Stan, prezentator Iuliana Tudor

– 2012 martie 13, Casa de cultura “ Petofi Sandor”, Bucuresti

– 2010, 2011, 2012 Festivalul “Dac Fest”, Costesti

2011, 9 decembrie, Valorile Maramuresului Diploma de Excelenta “Nicolae Pitis si Maria Casandra Hausi – Premiul pentru autenticitate, o viata dedicate cantecului popular nealterat”

– 2011, august, Simpozion Arte Plastice, Cucuteni, Iași

– 2011, Sărbătoarea octogenarilor precum și 600 ani de atestare documentară a satului Leordina

– 2009 decembrie Cantec de Craciun, Consiliul Judetean Maramures

– 2009 noiembrie Festivalul National al cantecului Popular Romanesc “Maria Tanase” Craiova

– 2009“Tabara de Arte” Preluca Veche

– 2008 august “Horea in grumaz” Targu Lapus, Maramures

DISCOGRAFIE:

“DOINA- Horea Lunga, Cantec arhaic romanesc din Maramures” Societatea de Concerte Bistrita

Maria Casandra Hausi, Grupul Iza si Nicolae Pitis

(4 cantece, 3 hori vocale si fluier, 1 hore cu trambita)

– REGIZORUL MIRCEA MOLDOVAN

In 1976, In filmul romanesc Pintea, regizat de Mircea Moldovan, după un scenariu de Vasile Chiriță și Dumitru Mureșan. Din distribuție au făcut parte Florin Piersic, Nae Ghe. Mazilu, Constantin Diplan, Aristide Teică și Maria Ploae.

“Filmările au avut loc în perioada 6 octombrie 1975 – 7 ianuarie 1976 și s-au desfășurat la Hoteni, Mara, Desești, Budești, Călinești, Sârbi, Sat Șugatag, Gornești – Mureș, Prejmer – Brașov, Sibiu, Tg. Mureș, Baia Mare, Buftea și Mogoșoaia. După cum este scris pe generic, filmul a fost realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București”, cu sprijinul Consiliului Popular Județean Maramureș și al locuitorilor din Budești, Călinești, Sîrbi, Sat Șugatag, Hoteni, Mara, Desești și Satulung. Cântecele cu noduri (hori în grumaz) din film au fost interpretate vocal și la trâmbiță de Nicolae Pițiș (Nicolae al lui Iacob), rapsod național din comuna Lăpuș.” (sursa Wikipedia)

– FOTOGRAFUL IOAN TEGLAS

Filmul documentar: “Ultimul haiduc” Reportaj realizat de catre Ioan Teglas si Sorin Grecu

– FOTOGRAFUL RAZVAN VOICULESCU

2011 Carte de fotoreportaj: “Destine incrucisate”

– FOTOGRAFUL FELIX SATEANU

2012 Album foto “Fotoethnografica” Tara Lapusului

– REGIZOR de film HORATIU DAMIAN

2004- 2006, 2011- 2012 film documentar biografic despre artistul si rapsodul national Nicolae Pitis, „Horit”, inca in productie

DISTINCTII, PREMII:

A obtinut zeci de diplome in tara si strainatate printre care amintim:

– 2012, 24 iunie Marele Premiu, “La poale de Tibles” Bistrita

– 2012, 19 august “DIPLOMA DE TEZAUR UMAN VIU”

– 2012, 24 iunie Premiul “Codruta Vartic in memoriam” “Pentru respectul si pretuirea manifestata fata de valorile tezaurului folcloric romanesc”Tarlisua, Bistrita

-2011, 9 decembrie “DIPLOMA DE EXCELENTA” “Premiul pentru autenticitate, o viata dedicata cantecului popular nealterat” Consliliul Judetean Maramures

– 30 decembrie 2009, “Premiile presedintelui” “Pentru promovarea cantecului popular maramuresean” Mircea Man, Consiulul Judetean Maramures

– 2008 “Cetatean de onoare al comunei Lapus” Pentru contributia la valorificarea si promovarea folclorului lapusean

– 18 mai 2008, Premiul Special la Festivalul “Horea in grumaz”

– Premiul special pentru cel mai bun film folcloric acordat de Fundatia Nationala pentru Civilizatie rurala “Niste tarani” Pentru filmul “Lima-hai Hotarul dintre fan si cer!” Un film despre Nicolae Pitis

DISCOGRAFIE personala:

2012 albumul “Nicolae Pitis- Cantaretul din stele” 12 hori

Producator: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Maramures

1. Dupa pui de lapusean

2. Tu mnireasa, mniresuca

3. Troptoita ca la Budesti

4. Ce te legeni, bradule?

5. Cand ciobanu si-o pierdut oile

6. Marsul lui Mihai

7. Cantec haiducesc

8. Joc de invartit

9. Cantec lapusenesc

10. A tapinarului

11. Hore nevesteasca

12. Balada oilor

Foto credit Nicolae Stoian