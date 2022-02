Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei, singurul obiectiv din România care a obținut titlul „Marca Patrimoniului European”, va fi finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Bugetul total al proiectului este aproximativ 1,8 milioane euro.

Secretarul de stat MIPE Hegedüs Csilla a discutat, miercuri, cu preşedintele fondator al Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei, scriitoarea Ana Blandiana, despre finanțarea proiectului în cadrul PNRR.

„A fost o mare onoare pentru mine să mă întâlnesc cu Ana Blandiana. Și a fost o mare plăcere s-o ascult despre planurile pentru Memorialul din Sighet, dedicat victimelor comunismului. În plus, toate acestea s-au desfășurat într-un spațiu special, întrucât am vizitat ieri expoziția Dușmance ale poporului. Femei în închisorile comuniste la Spațiul Expozițional al Memorialului Sighet din București. După cum spunea Ana Blandiana «și suferința noastră face parte din patrimoniul comun, și ca să înțelegi ce trăiești acum, trebuie să descoperi ce ai trăit și ce trebuie să faci, ca acest lucru să nu se mai repete». În acest sens, memorialele sunt un drum nu spre trecut, ci spre viitor. De aceea ne-am reîntâlnit astăzi, să discutăm despre planuri, despre viitor, despre proiect care va fi finanțat prin PNRR”, a explicat Csilla Hegedüs, secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Oficialul MIPE a explicat că lucrările pentru realizarea proiectului trebuie contractate în perioada următoare pentru a nu pierde finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență.