Sâmbătă seara, Sala “Gheorghe Barițiu” din Turda a fost gazda partidei dintre echipa locală AHC Potaissa și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 19-a din Liga Zimbrilor. Am avut parte de un meci cu dese răsturnări de scor, deznodământul fiind așteptat până în ultimele secunde ale jocului.

Minaur n-a început grozav meciul și a fost condusă cu 5-2 (7). Poarta a prins prin Terekhov câteva mingi, un 7m, ba ucraineanul a reușit să și înscrie un gol din poartă în poartă, jocul s-a echilibrat și am reușit să obținem egalarea la 8 (18). Apoi, de la 10-9 (23) am marcat de trei ori la rând și am întors rezultatul: 10-12 (24). Până la finalul primei reprize s-a mai marcat câte un gol de fiecare parte: 11-13.

Băimărenii încep la fel de slab ca și prima repriză și Potaissa înscrie de trei ori la rând: 14-13 (34). Revenim în joc, începem să și înscriem și am ajuns la 16-18 (42), chiar dacă am avut și un om în minus. Iar vine o perioadă slabă în atacul nostru, gazdele revin și, cu șase minute înainte de final se face 24-22. Jocul este extrem de tensionat. Vujovic înscrie din 7m, apoi Fotache recuperează o minge în apărare și înscrie în poarta goală: 24-24 (min. 55.42). Din nou pierd balonul gazdele și Vujovic înscrie pentru 24-25 (58.27). Potaissa scoate un 7m, Daniel Pop transformă, cu toată că Anton a atins cu piciorul balonul. Minaur cere time-out când mai sunt 34 de secunde de joc. Se vorbește de un atac pentru aruncarea lui Vujovic, dar până la urmă mingea ajunge în extremă la Kotrc, în unghi închis, și Popescu respinge. Mai sunt 10 secunce, Gal cere și el time-out, apoi aruncarea lui Pințoiu este blocată de Fotache și meciul se termină la egalitate.

Potaissa Turda – CS Minaur Baia Mare: 25-25 (11-13)

Sala sporturilor “Gheorghe Barițiu” din Turda; cca 800 spectatori

Arbitri: Bogdan Stark (București) – Romeo {tefan (Ploiești). Observator: Viorel Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 3-5 (transformate: 2-4; au ratat Vojvodic / Kotrc). Minute de eliminare: 6-6 (Dragas, Dumitriu, Vojvodic / Mănescu, Nagy, Kotrc)

Potaissa: George {elaru (7 intervenții, a apărat și un 7m), Mihai Popescu (o intervenție) – Teodor Pințoiu 7, Marius Szoke 7 (unul din 7m), Gabriel Dumitriu 3, Alexandru Ghivil 2, Daniel Pop 2 (unul din 7m), Luka Groff 1, Roland Thalmaier 1, Huba Talas 1, Janja Vojvodic 1, Răzvan Pavel, Radu Lazăr, Antrei Totoi, Milos Dragas, Denis Vereș. Antrenori: Horațiu Gal și Ionuț {tef

CS Minaur: Anton Terekhov (8 intervenții, a apărat și un 7m, a marcat un gol), Barna Buzogany (3 intervenții) – Stevan Vujovic 10 (3 din 7m), Milan Kotrc 4, Robert Nagy 3, Călin Căbuț 3 (unul din 7m), Bogdan Mănescu 2, Viorel Fotache 1, Stefan Vujic 1, Tudor Buguleț, Tomas Cip, Erik Pop, Anderson Mollino da Silva, Nemnaja Ratkovic. Nu au jucat: Ovidiu Ardelean și Gabriel Massuca Teca. Antrenor: Alexandru Sabou

Etapa a 19-a

CSM Constanța – CSM Vaslui: 38-24

SCM Politehnica Timișoara – CSM Focșani: 26-29

Potaissa Turda – CS Minaur Baia Mare: 25-25

HC Buzău – CSM Oradea: 42-32

CSM Bacău – CSM București: 23-20

CSM Odorheiu Secuiesc – CSU Suceava 28-34

Dinamo București – Steaua București (duminică, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: I. Barbu (București)

Clasament

Dinamo București – 57p (723-547) – 19

CSM Constanța – 44p (584-504) – 19

Minaur Baia Mare – 43p (573-511) – 19

CSM București – 36p (538-518) – 19

CSM Focșani – 36p (525-524) – 19

Steaua București – 34p (538-508) – 18

Potaissa Turda – 29p (535-541) – 19

CSM Bacău – 26p (542-669) – 19

ACS HC Buzău – 25p (561-565) – 19

CSU Suceava – 21p (573-582) – 19

Poli Timișoara – 19p (536-577) – 19

CSM Vaslui – 17p (523-583) – 19

CSM Od. Secuiesc – 3p (534-646) – 19

CSM Oradea – 0p (554-664) – 20

Etapa a 20-a. CSM Oradea – Dinamo: 28-38 (s-a jucat în devans). Miercuri, 1 martie: Focșani – Odorhei; CS Minaur – HC Buzău; Vaslui – Bacău; Steaua – Timișoara (17.30); Suceava – Constanța (19.15). Joi, 2 martie: CSM București – Potaissa (17.30).