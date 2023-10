Matthew Perry, îndrăgitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing în ”Friends”, a murit, scrie CNN, citat de agenția news.ro. El avea 54 de ani.

Perry a murit după ce s-ar fi înecat accidental, sâmbătă, la locuinţa sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citează surse din poliţie.

Nu există suspiciuni privind un act criminal, au declarat sursele pentru LA Times.

”Suntem devastaţi de moartea dragului nostru prieten Matthew Perry. Matthew era un actor incredibil de talentat şi o parte de neşters din familia Warner Bros. Television Group”, a transmis Warner Bros. Television Group, pentru CNN. ”Impactul talentului său pentru comedie a fost simţit în întreaga lume şi moştenirea sa va trăi în inimile multora. Este o zi dureroasă şi trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi şi tuturor fanilor săi devotaţi”, a arătat sursa citată.

Departamentul de Poliţie din Los Angeles cercetează un caz de deces la o adresă asociată actorului, a declarat, pentru CNN, o sursă din Poliţie.

Purtătorul de cuvânt al Departamentul de Pompieri din Los Angeles , Brian Humphrey, a declarat pentru CNN că apelul la 911 a fost făcut la 4.07 p.m., pentru o salvare de urgenţă din apă.

Reprezentanţii lui Perry nu au răspuns solicitărilor CNN de a comenta informaţiile.

Debutul

Născut în Williamstown, Massachusetts, şi având un tată actor şi o mamă jurnalistă, Perry s-a mutat cu ea în Ottawa, Canada, când era copil, după ce părinţii săi s-au despărţit.

Perry şi-a urma pasiunea pentru tenis şi a devenit un jucător de top în Canada. Ca şi tatăl său, tânărul Perry a fost interesat de actorie după ce s-a mutat la Los Angeles când era adolescent, pentru a locui cu acesta.

Primul rol atribuit lui Perry a fost unul mic, în drama ”240-Robert”, în 1979. Ulterior, alte roluri mici i-au fost oferite în show-uri precum “Charles in Charge,” “Silver Spoons” şi “The Tracey Ullman Show”.

Primul său rol de film l-a primit când era încă în liceu, jucând alături de River Phoenix în filmul din 1988 “A Night in the Life of Jimmy Reardon”. În anul dinaintea lansării acestui film, Perry a jucat în sitcom-ul ”Second Chances” (ulterior redenumit ”Boys Will Be Boys”), despre un bărbat care moare şi se întoarce pe pământ pentru a-i deveni mentor versiunii mai tinere a sa, jucată de Perry.

Serialul nu a reuşit să capteze audienţa, dar Perry a continuat să obţină roluri mai însemnate în proiecte de televiziune, între care “Growing Pains,” “Who’s The Boss” şi “Beverly Hills, 90210.”