Sâmbătă, 28 octombrie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Râmnicu Vâlcea, joc din cadrul etapei a 8-a din Liga Florilor MOL. Ce meci… îți vine să-ți pui pătura în cap și să te bați singur. Minaur chiar a făcut un meci bun spre foarte bun, s-a bătut pentru puncte, iar când să-și bună ceva la teșcherea, nada, punctele s-au dus.

13 jucătoare pe foaie la Vâlcea, iar la noi două surprize: revenirea în teren a Dijanei Ujkic, precum și noul transfer la echipa noastră, Andreea Ianăși. Andreea este o jucătoare născută pe 2 decembrie 1992, iar ultima ei echipă a fost chiar Rm. Vâlcea. A mai jucat la SCM Craiova, Podravka Koprivnica și Măgura Cisnădie, cochetând într-o vreme și cu lotul național de senioare.

Buciumul a sunat deșteptarea, pentru că fetele de la Minaur nu se află chiar pe cel mai comod loc în clasament, dimpotrivă. Lumea a preferat să stea acasă la Barcelona – Real sau să vadă meciul la televizor, pentru că în sală a lipsit mult din al optulea jucător. Vâlcea a început meciul cu ascendentul locului 2 din Liga Florilor, a condus și la trei goluri, dar Minaur a funcționat ca un Diesel, s-a încălzit mai greu, dar după 10 minute avea deja egalul în palme. Mai apoi, Dieselul s-a turat, au urmat cele mai bune minute din actualul campionat și o diferență neverosimilă: 18-12 (min. 23). Roller-coaster-uyl funcționează de ambele părți, iar oaspetele reușesc să vină la un singur gol, iar la pauză se intră cu un scor ce putea fi liniștit și un rezultat final: 21-19.

Partea a doua începe minunat pentru Minaur, care duce diferență la cinci goluri: 25-20. Ținem avantajul la 3-4 goluri, Vâlcea nu renunță, iar cu opt minute înainte de final e 30-28. Nu gestionăm finalul prea bine, ne mai încurcă și Laci cu Sanducu, astfel că oaspetele izbutesc să rezolve un caz în favoarea lor exact în momentul în care sperăm să-l rezolvăm noi. Păcat, mare păcate, pentru că s-a muncit din greu în acest meci. Și merităm mai mult, asta este foarte clar.

În acest an, Minaur mai are de jucat acasă cu Târgu Jiu (sâmbătă, 11 noiembrie) și în deplasare cu Știința (sâmbătă, 4 noiembrie) și Gloria Buzău (joi, 16 noiembrie). Campionatul se va întrerupe apoi până în ianuarie 2024, pentru participarea la Campionatul Mondial, apoi vor mai fi două meciuri din tur, acasă cu Craiova și în deplasare la Zalău.

CS Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea: 33-34 (21-19)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 500 spectatori

Arbitri: Alexandru Constantin (București) – Laszlo Gal (Harghita)(. Observator: Marius Brumaru (Focșani)

Aruncări de la 7m: 2-7 (transformate: 2-5; a ratat Hangman 2). Minute de eliminare: 14-12 (Mițicuș, Vukajlovic, Marin 2, Tănasie, Spugnini, Vujovic / Gogîrlă 2, Băcăoanu 2, Wolik, Necula)

CS Minaur: Amra Pandzic (11 intervenții, a apărat și un 7m), Cristina Mihiș (a apărat un 7m) – Katarina Pavlovic 9, Ana Maria Tănasie 7 (2 din 7m), Alba Chiara Spugnini Santome 5, Sanja Vujovic 4, Aleksandra Vukajlovic 3, Luciana Popescu 2, Amelia Lundback 2, Amalia Terciu 1, Dijana Ujkic, Andreea Ianăși, Denisa Romaniuc, Andreea Țîrle, Anca Mițicuș. Nu a jucat Maria Gomes da Costa. Antrenori: Andrei Popescu, Daniel Apostu

Rm. Vâlcea: Isabell Roch (11 intervenții), Daciana Hosu (o intervenție), Diana Neagu – Natalie Hagman 7 (4 din 7m), Alicia Gogîrlă 7 (unul din 7m), Natasa Liepoja 5, Annika Wolik 4, Daniela de Jong 4, Rebeca Necula 3, Elena Florica 2, Raluca Băcăoanu 1, Anamaria Grigore 1, Georgiana Mușat. Antrenori: Bent Dahl, Rasmus Poulsen, Daniela Joița

Declarații după meci

Andrei Popescu (antrenor Minaur): “Astăzi am jucat mai bine, am reușit să ridicăm nivelul jocului, am avut și momente foarte bune, dar pe final am pierdut și este destul de dureros. Este păcat că nu nu am obținut punct sau puncte și asta este cel mai important. Urmează un meci greu la Știința în care e obligatoriu să luăm cele trei puncte. Știide asta.”

Katarina Popovici (jucătoare Minaur): “Sunt foarte dezamăgită de rezultatul final, pentru că pot spune că am făcut un meci bun și că sunt mândră de echipa mea. Fiecare a dat sută la sută pe teren și ne-am descurcat bine în fața unei echipe care e mult mai sus ca noi. Chiar am făcut un meci bun și chiar vreau să repet că sunt mândră de cum am jucat astăzi.”

Bent Dahl (antrenor Vâlcea): “A fost un meci greu și pentru noi și pentru gazde. Noi am avut multe jucătoare tinere și sunt foarte mândru pentru ceea ce a reușit echipa noastră astăzi. N-a fost deloc ușonța a făcut meciuri bune pe teren propriu, așa că trebuie să depunem toate eforturile. Până la urmă, între noi și ele sunt doar șase puncte, să nu ne ferim r. Am avut jucătoare puține la dispoziție, dar am reușit să manageriem cum trebuie prezența lor în teren. Nu mi-a fost frică de alergare, știam că putem alerga. Mă bucur că ne-am strâns puțin în apărare pe final și am reușit să câștigăm.”

Alicia Gogîrlă (jucătoare Vâlcea): “A fost un meci foarte intens. Chiar am vorbit înainte cu mama și i-am zis că va fi un meci foarte intens. Important este că am câștigat. Baia Mare este o echipă foarte bună, ambițioasă, cu jucătoare luptătoare și le apreciez și le respect. Ne-au făcut un meci greu. Este greu fără multe jucătoare și la antrenament și la meciuri, dar ele sunt alături de noi și ne ajută moral. Ele ne motivează din afara terenului.”

Etapa 8

Rapid București – CSU Știința București: 35-22

Măgura Cisnădie – CSM Târgu Jiu: 30-29

HC Zalău – SCM Gloria Buzău: 27-27

CSM Corona Brașov – SCM Universitatea Craiova: 27-32

CS Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea: 33-34

Dacia Mioveni – HC Dunărea Brăila (duminică, 29 octombrie, 17.30, Pro Arena)

CSM București – Gloria Bistrița (joi, 2 noiembrie, 17.30, Pro Arena)

Clasament

CSM București – 21p (230-162) – 7

Râmnicu Vâlcea – 19p (262-231) – 8

SCM Univ. Craiova – 19p (244-217) – 8

Rapid București – 15p (233-206) – 8

Gloria Bistrița – 15p (206-184) – 7

Dunărea Brăila – 13p (202-188) – 7

Măgura Cisnădie – 11p (243-250) – 8

Gloria Buzău – 10p (220-229) – 8

Corona Brașov – 9p (236-245) – 8

CSM Târgu Jiu – 9p (207-222) – 8

HC Zalău – 7p (186-220) – 8

Minaur Baia Mare – 6p (204-241) – 8

Dacia Mioveni – 4p (189-220) – 7

Știința București – 0p (198-245) – 8

Etapa 9. Sâmbătă, 4 noiembrie: Știința – CS Minaur; Dunărea – Corona; SCMU Craiova – HC Zalău; CSM Tg.Jiu – Rapid (17.30, Pro Arena). Duminică, 5 noiembrie: Gloria Bistița – Mioveni; Gloria Buzău – Măgura (17.30, Pro Arena). Marți, 7 noiembrie: Rm. Vâlcea – CSM București (17.30, Pro Arena).