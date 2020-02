O maşină de poliţie a fost lovită, marţi, în trafic, de un şofer beat şi care avea permisul anulat din 2011 tot din cauza consumului de alcool, a declarat marţi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, Beatrice Romanescu.

Potrivit acesteia, bărbatul în vârstă de 52 de ani a fost observat de poliţişti în timp ce se certa cu şoferul unei dubiţe. Poliţiştii au încercat să îl oprească, pornind semnalele acustice şi luminoase, însă bărbatul a urcat în maşină şi a plecat.

Poliţiştii l-au urmărit în trafic, dar bărbatul a refuzat să tragă pe dreapta şi, în cele din urmă, s-a oprit într-o maşină de poliţie.

„Astăzi, în jurul orei 15.50, am fost sesizaţi că o autospecială de poliţie ar fi fost implicată într-un accident rutier provocat de un bărbat de 52 de ani, din Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Neptun, la intersecţie cu strada Dimineţii. În urma impactului nu au rezultat victime omeneşti. Rezultatul testării cu aparatul a depăşit valoarea de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală din municipiul Iaşi pentru a i se preleva mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că acesta are permisul de conducere anulat din anul 2011. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Cercetările continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi . AGERPRES