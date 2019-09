MARAMUREȘENII SUNT AŞTEPTAŢI LA O NOUĂ EDIŢIE A CAMPANIEI „LET’S DO IT, ROMANIA!”

Let’s Do It, Romania! revine cu o nouă zi de curățenie națională pe 21 septembrie, acțiune care va avea loc în 26 de județe din România.

Pe 21 septembrie sunt așteptați voluntari din Ilfov, Bihor, Botoșani, Vâlcea, Mehedinți, Constanța, Timiș, Satu Mare, Hunedoara, Ialomița, Tulcea, Mureș, Prahova, Olt, Argeș, Neamț, Dolj, Vrancea, Suceava, Brașov, Cluj, Giurgiu, Maramureș, Harghita, Bacău, iar la Sibiu, acțiunea va avea loc pe 28 septembrie.

”Ne-am propus ca și anul acesta să ne alăturăm mișcării globale Let’s Do It, World! și să facem din nou curățenie în România alături de voluntarii noștri. Anul acesta, împlinim 9 ani de la prima acțiune și ne bucurăm să sărbătorim împreună, pentru o Românie mai curată”, a declarat Ștefan Buciuc, președintele Asociației Let’s Do It, Romania!

TrashOut

Voluntarii mobilizați pe 21 septembrie vor curăța deșeuri a căror cartare sau identificare a mormanelor de deșeuri se realizează cu aplicația de mobil TrashOut. Aplicația poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay și cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat.

Cu ocazia a 10 ani de la începuturile Let’s Do It, Romania! a fost lansată cartea Let’s Do It, Romania!, care ”spune povestea celor 10 ani de evoluție a celei mai mari mișcări sociale din România și explică într-un mod onest și plin de curaj cum au reușit o mână de voluntari să convingă peste 200.000 de români să iasă la prima Zi de Curățenie Națională desfășurată pe 25 septembrie 2010, dar și cum a evoluat organizația nou înființată spre 1.800.000 de voluntari mobilizați în 6 acțiuni naționale, ultima dintre ele fiind organizată pe 15 septembrie 2018, alături de alte 150 de țări de pe Glob”, se arată într-un comunicat al asociației.