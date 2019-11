Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (autorat și complicitate), o altă infracțiune sub forma tentativei și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2014, unul dintre inculpați, în calitate de președinte al unei asociații, în contextul derulării proiectului „Educaţia – a doua şansă”, ar fi depus la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (autoritate contractantă), mai multe documente false (contracte, facturi, dispoziții de plată, etc.) în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.

O parte din documentele respective i-ar fi fost puse la dispoziție de către celălalt inculpat.

Prin aceste demersuri, beneficiarul fondurilor nerambursabile ar fi intrat, pe nedrept, în posesia sumei de 817.904 lei.

În cauză, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 7.192.763,98 lei.

În același context, Autoritatea Contractantă a respins o cerere de rambursare înaintată de unul dintre inculpați, deoarece cheltuielile aferente au fost identificate ca fiind neeligibile.

În cauză a fost dispusă înființarea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare ale unuia dintre inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Maramureș cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.