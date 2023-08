În dimineața zilei de 11 august, polițiștii rutieri din Suciu de Sus au oprit pentru control un autoturism condus pe D.C. 55, în localitatea Coroieni.

La volan a fost identificat un tânăr de 23 de ani din Vălenii Lăpușului, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acestuia i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În noaptea de 12 spre 13 august, la ora 01.39, polițiștii Serviciului de Ordine Publică au oprit pentru control un autoturism condus pe D.J. 109F, în localitatea Budești.

Pentru că exista bănuiala că șoferul de 35 de ani, se afla sub influența alcoolului, a fost solicitat un echipaj din cadrul Secției 5 Ocna Șugatag, care l-a testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concentrației de alcool în sânge.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că autoturismul condus de bărbat nu este înmatriculat în circulație.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În seara de 12 august, la ora 23.10, polițiștii băimăreni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Griviței din municipiu.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 48 de ani, a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus, de către un bărbat din Baia Mare.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului de 48 de ani, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.