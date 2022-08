Duminică, 31 iulie a avut loc cea de-a 15-a ediție a concursului de traversare a lacului Tarnița înot. La linia de start s-au înscris aproximativ 80 de români sosiți din toate colțurile țării, înotători profesioniști sau amatori de toate vârstele. Lacul Tarniţa din Cluj este unul dintre cele mai mari şi adânci din munţii Apuseni. Cel mai tânăr concurent înscris în cursă a avut 13 ani și cel mai vârstnic, 60.

Pentru al doilea an consecutiv, cursa înot pe lacul de peste 6,6 km lungime a fost câștigată de maramureșeanul Luca Barbul, în vârstă de 18 ani, care a înotat, de această dată, sub culorile CS Seini. Luca a scos cel mai bun timp al competiției, finalizând cursa în doar 1 oră și 38 de minute, deși timpul maxim stabilit pentru această cursă a fost de trei ore. Și cu un an în urmă, Luca Barbul a finalizat cursa tot în aproximativ o oră și 30 de minute.