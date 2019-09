Toată lumea a au‎zit despre Cimitorul Vesel de la Săpânța, dar puțini sunt cei care știu că în vestita localitate din Maramureș este și un alt cimitir unde sunt înhumați săpânțenii care nu au dare de mână. Dacă primul este un obiectiv turistic vestit la nivel mondial, cel de-al doilea este uitat de lume, chiar și de autoritățile care ar trebui să îi poarte de grijă.

O spun localnicii care se arată revoltați de situație și care se plâng că sunt nevoiți să-și ducă morții spre locul de odihnă veșnică printre bălării cât statul de om.

„Vestitul Cimitir Vesel ” din satul Săpănta , cu un loc de veci şi o cruce sculptată in lemn , te costă o avere , iar cimitirul din țințirimb ” …de la marginea satului Săpănta , un loc de veci unde nu se plateste şi e de pomană , spre ruşinea comunitătii , a primariei condusă de un primar penal , in loc să -i pună pe cei ce beneficiază de ajutor social , să cosească iarba din cimitir şi preotul satului să facă o alee şi o poartă de intrare , in cimitir ..din banii incasati din biletele de intrare in Cimitirul Vesel şi să intretină cimitirul vesel , mormintele si crucile ..de pe care incasează bani …?! Trist dar adevarat !”, a spus ‎Ileana Leordean.