După ce vulpile au fost singurele ființe ce se interesau de soarta Complexului Național Sportiv „Lascăr Pană” supraveghind terenul de atletism, iată că a urmat un simulacru de concurs pe care noi îl anunțam cu multă vreme în urmă.

Ştiți zicala “candidezi singur și ieși al doilea”? Așa s-a întâmplat și la concursul instituției păstorită de Ministerul Tineretului si Sportului, cei doi candidați susținuți de politicienii Maramureșului au reușit performanța notabilă să nu ia niciunul examenul. Detaliem: ex-primarul Gavriluţi din Leordina, susținut de președintele-prinț Ionel Bogdan, a făcut ceea ce a știut el mai bine, lucru demonstrat în anii când a condus primăria din Leordina! Nu a luat notă care să îi asigure un loc călduț și un salariu pe măsură din bani publici. Tudor Marta, mai nou politician cu multe plusuri, dar în practică doar cu minusuri, a fost împins la înaintare de liderii perdanți ai USR, Radu Trufan – vicepreşedintele Consiliului Judetean Maramureș (stim că nu aveați idee ce funcție are, dar nu-i bai, nici el nu știe) și deputatul Brian! Nici el nu a reușit să sară ștacheta handbalistică a complexului.

Pentru mai puținii cunoscători ai fenomenului vă spunem că aceşti doi perdanţi râvneau la scaunul de director adjunct al complexului, cel de director mare fiind ocupat nu prin concurs ci prin detașare, de Andrei Sorin la insistențele fostului deputat PSD Călin Matei. Deci un complex condus de policieni care nu au fost în stare să ia un examen!!!

Revenim la primul candidat.

Gavriluţi: presa a făcut multă vâlvă la momentul în care a pierdut fotoliul de primar, rămânând pe drumuri. Plângând pe umărul prințului Ionel, acesta l-a asigurat că din cauza (nu datorită) contribuției sale excepționale în campanie va fi recompensat. Acest lucru s-a întâmplat prin trimiterea sa la Complexul National Sportiv „Lascăr Pană”. Făcea parte din planul lui Bogdan ca nuca în perete. Nici atunci nu știam ce caută un astfel de om în sport, dar Forța Divină a făcut dreptate!

Mai departe! Tudor Marta, cică un plus al USR-ului, nu mai are ce căuta în politică și administraţie ! Mediocru și ca handbalist, Tudorel a cotit către politică, drum foarte scurt, nota luată la concurs îl descalifică. Domnule Marta, noi știm că vă ocupați cu impresarierea sportivilor și o faceți destul de bine, rămâneți la acest subiect.

Revenim la directorul Andrei Sorin, care se mândreşte cu această funcție de peste doi ani şi jumătate. Bazele au fost cedate de către Primăria Baia Mare către MTS, iar de atunci „realizările” sunt dezastruoase! Conducerii actuale a Complexului nu îi pasă de cel mai important component: infrastructura sportivă. Terenul de atletism este o ruină, în vară doar vulpile turbate ne amenințau cu mușcătura, bazinul olimpic a devenit o junglă, copacii crescând printre dalele piscinei, sala de sport este neîncălzită iarna, instalația de sonorizare este depășită, hotelul este lăsat în paragină numai pentru ca unii să își poată derula afacerile în voie.

Vă spuneam că Tudor Marta este o săgeată a actualului deputat USR Brian, pe care l-am văzut într-una din zile la audierea ministrului MTS făcând circ, uitând că USR a avut secretar de stat la sport mai bine de nouă luni. Domnule Brian, nu înțelegem noi sau cum explicați circul de la audierea unui ministru uitând în același timp că omul săgeată trimis de dumneavoastră nu a fost capabil să ia o notă de trecere? Cum ar fi putut manageria acest om problemele atât de serioase/grave ale sportului maramureşean? O luati pe urmele președintelui Ionel Bogdan? Parcă USR nu e PNL, sau confundăm apucăturile?

Chiar dacă am avea multe de spus, pe final, suntem curioși și îi întrebăm pe noii guvernanți USL cum se vor descurca în a face cât de cât lumină în sportul maramureșean și dacă vor schimbă față Complexului National Sportiv Lascăr Pană. Sau vă veți plânge precum o face actualul deputat Brian?

Să ne auzim/citim sănătoși!

REACȚIA deputatului Brian Cristian nu a întârziat să apară la acest material despre care spune că este

„malițios și cu lucruri neadevărate. Nu am ce să comentez. Știu că nu va schimba nimic. Nu am avut nicio implicare în decizia unui om de a participa la un concurs organizat de Minister. Nu am avut nicio implicare în acest demers. Există și instanțe de judecată pentru calomniere.”

Adică negații peste negații, bonus amenițări cu un proces. Frumos, nu?