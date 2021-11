Înotătorul român David Popovici (17 ani), legitimat la CS Dinamo, a câștigat Premiul Piotr Nurowski, acordat celui mai bun tânăr sportiv al anului din Europa.

Popovici a avut un an 2021 fantastic. reușind să doboare mai multe recorduri la juniori, să câștige o medalie de aur la Campionatele Europene de seniori în bazin scurt, dar și să obțină un loc 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în proba de 100 de metri liber.

Pe lângă trofeu, David Popovici va primi și o bursă de formare în valoare de 15.000 de euro, a anunțat COSR.

„Înotătorul român a fost votat de cele 50 de Comitete Olimpice Naționale de pe continentul nostru ”Cel mai bun tânăr sportiv european pentru sporturile de vară” din 2021.

Încoronarea câștigătorului Premiului Piotr Nurowski a avut loc la Samorin, în Slovacia, în cadrul unei cine de gală la Seminarul Asăciației Comitetelor Olimpice Europene. Mihai Covaliu și delegația COSR l-au susținut pe David Popovici și l-au votat pe cel care în acest an a reușit să câștige un aur la Campionatele Europene de Seniori în bazin scurt, trei medalii de aur la Campionatele Europene de Juniori, să doboare două recorduri mondiale de juniori la 100 și 200 m liber și să se claseze pe locul 4 la JO Tokyo 2020 la 100 m liber.

Popovici a concurat pentru acest premiu cu alți 4 sportivi, clasați în ordine după David: Sky Brown din Marea Britanie (skateboarding), Adriana Cerezo Iglesias din Spania (taekwondo), Viktoria Listunova din Rusia (gimnastică artistică) și Adriana Vilagos din Serbia (atletism).

Toti au primit și premii în bani, David a luat o bursă de formare de 15.000 EUR. Locul doi și trei, respectiv 8.000 EUR și, respectiv, 5.000 EUR, în timp ce al patrulea și al cincilea clasat au primit amândoi câte 3.000 de euro.

Premiul a fost creat în memoria fostului președinte al Comitetului Olimpic Polonez Piotr Nurowski, care a murit tragic în 2010 într-un accident de avion. Acest premiu se acordă anual pentru sporturile de vară și, separat, pentru cele de iarnă.

Aceasta esta a 10-a ediție a Trofeului Piotr Nurowski pentru disciplinele de vară. În 2012, gimnasta Larisa Iordache s-a clasat a doua în preferințele celor care au votat”, a anunțat COSR.

David Popovici dezvăluie de ce a refuzat ofertele din SUA: „Îmi este foarte bine în România”

Înotătorul David Popovici a declarat recent că, în cazul în care ar fi acceptat ofertele de a studia la o universitate din SUA, ar fi beneficiat de parteneri de antrenament mai buni, dar a precizat că a ales să rămână în România datorită echipei sale.

„Eu vreau să continui să mă antrenez cu antrenorul, cu echipa mea şi, implicit, dacă se va întâmpla asta, va trebui să rămân în România şi pentru studii. Vreau să rămân alături de echipa mea şi să continui studiile în România. Dar nu rămân aici pentru că neapărat vreau să continui studiile în România, vreau să continui înotul alături de oamenii pe care îi am în jurul meu, în care am maximă încredere.

Printre lucrurile de care aş putea să dispun eu în America ar fi parteneri de antrenament mai pregătiţi, la nivelul meu, sau poate mai sus, numai că din punct de vedere al condiţiilor, acum, cu echipa pe care o am şi care mă sprijină, îmi este foarte bine aici”, a declarat Popovici

El a precizat că a discutat subiectul şi cu Robert Glinţă, care a studiat la o universitate din Statele Unite ale Americii: „A contat foarte mult ce am vorbit cu Robert Glinţă, pentru că am foarte mare încredere în Robert, suntem prieteni şi ştiu că mi-ar spune numai adevărul. Am aflat foarte multe, şi părţi bune şi părţi rele despre America, şi am încercat să judec obiectiv şi imparţial”.

Înotătorul David Popovici (17 ani) este deţinător al recordurilor mondiale în probele de 100 de m şi 200 de m liber la juniori şi a fost cel mai tânăr sportiv român care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La competiţia supremă, Popovici a reuşit să obţină, surprinzător, locul 4, la proba de 200 m liber.