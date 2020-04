O filmare făcută cu camera ascunsă dovedeşte faptul că la farmacia lui Nelu Tătaru (n.red-minhistrul Sănătății) o mască se vinde la preţul de 15 lei, iar farmacista refuza să elibereze bon fiscal. „Ne pare rău, pentru măşti nu vă putem oferi bon fiscal”, spune farmacista clientului care a cumpărat 4 măşti, pe care a dat 60 de lei, fără să primească bon fiscal! Este revoltător ca în farmacia unui ministru să se facă evaziune fiscală! Peste toate, se naşte întrebarea, cum de majoritatea farmaciilor din România nu au măşti la vânzare, iar taman la Huşi, în farmacia deţinută de soţia ministrului Sănătăţii exista stocuri întregi de măşti la vânzare! Oare nu cumva măştile din farmacia lui Nelu Tătaru sunt luate din stocurile Ministerului Sănătăţii şi tocmai de aceea nu poate elibera bon fiscal pentru ele?, scrie Bună Ziua Iași.

Discuţie client – farmacista de la Crataegus Pharma, din Huşi, judeţul Vaslui

Clientul: Daţi-mi o cutie de paracetamol! Măşti, aveţi?

Farmacista: Da, 15 lei.

Client: Îmi puteţi da şi un bon?

Farmacista: Pe măşti nu am cum. Numai pe paracetamol. Deci chiar nu am cum.

Client: Mai daţi-mi încă două măşti!

Farmacista: Îmi pare rău, chiar nu am cum să vă dau bon.

Client: Mulţumesc, la revedere!