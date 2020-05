Jurnalista Sorina Matei a reacţionat după ce Laura Codruța Kovesi a câștigat marți procesul la CEDO împotriva statului român.

„Tanti Kovesi tot mincinoasă a rămas. Old habits die hard, boală grea asta cu mitomania. Zice că decizia CEDO să fie reparație simbolică pentru magistrații hărțuiți. Păi tu, tanti, ai hărţuit magistraţi. Tu, cu mâna ta. Ai pus sub supraveghere toată Justiţia română prin dosare de 2 lei ţinute în sertar pe care le-aţi închis apoi pe bandă rulantă, mandate de interceptare lăsate cu anii ca să supravegheze oamenii, echipe comune şi protocoale ilegale, ca să hărţuieşti magistratura şi s-o ţii sub papuc să-ţi dea decizii favorabile întru consolidarea puterii prin in-justiţie. Când a dispărut asta, au venit tonele de achitări peste tine. Cum să vorbeşti de reparaţie simbolică când tu i-ai revocat cu încălcarea tuturor legilor pe Ţuluş şi Moraru, pe nebuniile din capul tău, şi ăia au câştigat în instanţă? Cei 2 au atacat ordinul tău în instanţele naţionale şi au câştigat. Tu n-ai vrut să ataci decretul în instanţa naţională, ai inventat pretexte şi te-ai dus la Cedo la prietena Motoc, Roma, fără pantofi, hotel, avioane, Ghiţă, buzz, lovituri de stat, ştii tu, rule of law”, scrie jurnalista pe facebook.